Infoavond overstap secundair onderwijs LBR

27 januari 2020

16u06 0 Poperinge Op woensdag 29 en donderdag 30 januari organiseert de eerstegraadsschool De Keiwijzer de derde editie van hun infoavonden voor ouders van jongens en meisjes die na de zomer de overstap maken naar het secundair onderwijs.

“We ontvangen met veel plezier de ouders, jongens en meisjes in het jeugdcentrum De Kouter in Poperinge. Op beide dagen kan er gekozen worden voor een infosessie om 17.00 uur of om 19.00 uur. We schetsen onze visie op de eerste graad van het secundair onderwijs en focussen daarbij op onze eigen schoolwerking, met uitleg bij de keuzes die je als leerling en ouder bij ons kunt maken, ons evaluatiesysteem, onze aanpak in de les en ons zorgbeleid”, zeggen Angelique Clauw en Kristof Christiaen, pedagogisch directeurs eerstegraadsschool De Keiwijzer. “De infoavonden eind januari zijn een eerste kennismaking. Noteer ook vrijdag 8 en zaterdag 9 mei 2020. Dan zetten we de deuren van eerstegraadsschool De Keiwijzer open voor een bezoek door geïnteresseerde en toekomstige leerlingen en ouders. Dat wordt meteen ook de start van onze inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021.”