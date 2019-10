Ines opent Bar Bavet: geen café, wel een zwangerschapswinkel LBR

21 oktober 2019

17u52 0 Poperinge In de Gasthuisstraat kan je sinds dit weekend ‘Bar Bavet’ spotten in het Poperingse straatbeeld. “Het is geen café, wel een zwangerschapswinkel. Al hebben we ook wel een bar in de winkel”, lacht zaakvoerster Ines Garrein.

Bar Bavet is de zwangerschapsboetiek van Ines Garrein (28). “Het idee voor deze winkel kwam er na mijn eigen twee zwangerschappen. In de buurt is er weinig leuke kledij voor zwangere dames te vinden. Daarnaast vond ik het jammer dat ik met mijn zwangerschapskledij niets meer kon aanvangen na de geboorte”, zegt Ines. “Ik wil leuke kledij in mijn winkel waar de bolle buik mooi zichtbaar is, maar ook comfortabel zit. Er zijn heel wat zwangerschapsbroeken met buikband, terwijl er ook heel wat exemplaren bestaan die meetrekken. Ik ging specifiek op zoek naar zwangerschapskledij die je na de zwangerschap ook nog kon dragen. Op die manier kan ik ook niet-zwangere dames aanspreken. In mijn winkel vind je alles voor de zwangere vrouw, maar ook voor de mama.”

Vroedvrouw

Voor Ines Bar Bavet uit de grond stampte, voerde ze een administratieve functie uit. “Iets volledig anders dus. Na mijn middelbare opleiding wilde ik vroedvrouw worden, maar dat heb ik nooit gedaan. Ik ging lager onderwijs studeren, maar dat was mijn ding niet. Ik heb het altijd jammer gevonden dat ik geen vroedvrouw ben geworden”, zegt Ines. Nu eindigt Ines met Bar Bavet dus toch tussen de bolle buikjes. “Toen ik zwanger was, voelde ik mij enorm zelfzeker. Ik voelde me sterk, gelukkig en nooit alleen met dat wondertje in mijn buik. Ik was heel graag zwanger. Daarnaast vind ik het ook fantastisch om te luisteren naar verhalen van zwangere dames of mama’s. De wondere wereld van het zwanger zijn…” Ines woont met haar man en twee zoontjes van 4 en 1 jaar in Boezinge.

In het pand langs de Gasthuisstraat vond je vroeger winkel Bloemen Rozendal. “Mijn man werkt hier niet zo ver vandaan. Hij vond het pand en toen we hier kwamen kijken, was de keuze vlug gemaakt. Ik heb veel panden bekeken, maar vond nooit de juiste locatie. Hier zag ik mijn concept wel onmiddellijk. Op 1 juli kregen we de sleutel en er werd heel wat verbouwd. Mijn schoonvader heeft dag en nacht gewerkt om alles af te krijgen.”

Bar Bavet is dus een zwangerschapswinkel en geen café of eethuis. “Er zijn heel wat namen de revue gepasseerd, maar er was nooit een klik. Toen ik twee jaar geleden trouwde, gingen we mijn man zijn trouwkostuum halen bij ‘Café Kostuum’. Een prachtige naam. Ik ging nadenken over welke woorden je als mama veel gebruikt na de geboorte van je baby en zo kwam ik bij ‘bavet’”, vertelt Ines. “Een café zijn we dus niet. Voor de wederhelft is er wel een bar met een televisie waar er rustig kan gewacht worden. Voor de kleintjes werd er een kinderhoekje voorzien.”

In Bar Bavet vind je zwangerschapskleding, lingerie, badmode, sportkledij, een feestcollectie verzorgingsproducten en moderne luiertassen. “Er zijn verschillende stijlen en prijzen. In de toekomst volgt de lancering van de webshop en eventuele uitbreiding van de winkel.”