In Poperinge kun je gezellig zomeren aan land, op het water en in de lucht Laurie Bailliu

10 juli 2020

16u12 0 Poperinge Toerisme Poperinge heeft een programma in elkaar gestoken voor inwoners en toeristen voor deze zomer. Dit weekend kun je alvast genieten van IJzerfun, plezier op en aan het water in Roesbrugge. Gedurende veertien dagen kun je er kajakken, roeien en spelen.

Tijdens IJzerfun vertoef je van zaterdag 11 tot zondag 26 juli langs de IJzer en dicht bij het dorpshart van Roesbrugge. Tijdens dit evenement is er animatie zowel op als naast het water. Voor acht euro per uur kun je elke dag kajaks, kano’s, SUP’s en roeibootjes huren. De lagere schooljeugd gaat voor de helft van de prijs op het water en de kleuters gratis. Reserveren is niet nodig. Voor de kleinsten is er animatie. Op zaterdag 18 en 25 juli en op dinsdag 21 juli komt ook een vuurspuwer langs. Naast IJzerfun op het water is er ook IJzerfun vanuit de lucht. Elke vrijdag stijgt namelijk een luchtballon op. Inschrijven vooraf is wel nodig. Meer informatie op Facebook.

Fietsroutes

Op de fiets kun je in Poperinge ook heel wat ontdekken. Zo kun je aan de slag met je eigen fietsroute, die je uitstippelt aan de hand van het fietsnetwerk. Kroegen, cafeetjes, restaurants en hoeve-ijsjes ontdek je onderweg. Vanuit Poperinge kun je probleemloos over de ‘schreve’ met Frankrijk fietsen. Afstappen is tijdens deze tocht even belangrijk als opstappen. Voor gezinnen met kinderen zijn er de ‘Westhoek KD-routes’. Dat zijn acht familievriendelijke en op kindermaat gemaakte fietsroutes die verspreid liggen over de hele Westhoek. Voor de iets oudere fietsers zijn er de vier bierfietsroutes Tournée Locale, die je meenemen langs brouwerijen, hopvelden en volkcafés. De Westhoek en ‘La Flandre’ ontdek je via twee fietslussen op het grensoverschrijdende fietsnetwerk. Deelnemen is gratis.

Wandelroutes

Voor wie het liever te voet doet, kan aan de slag met de stadswandelroutes, zoals de Groene Ruimtewandeling, Lindegoedpad, Warandepad, Smouthoukpad, Dode IJzerwandelroute, Sint-Sixtuswandelroute, Duister Hellekelbos of de Galgebossenwandelroute. Je kunt ook zelf je tocht uitstippelen aan de hand van de knooppunten en ontdek zo de gezellige dorpjes langs de grens. De wandelnetwerken Hoppeland en IJzervallei brengen je dan weer naar enkele leuke plekken in Poperinge en Frans-Vlaanderen. Wie voor de wandeling Promen’Art gaat, wandelt negen kilometer van atelier naar atelier in de IJzervallei. Je ontdekt onder andere de ateliers van Stien en Stof, Stefans Pottery en Upstream Studio.

Volkssportroutes

Een dag met je bubbel erop uit trekken, kan nog altijd door deel te nemen aan de volkssportroute. Er zijn tien verschillende routes. Met mogelijkheden voor een volledige dag of een halve dag. Het is mogelijk om je via verschillende manieren te verplaatsen. Je kunt deelnemen met je contactbubbel van minimum tien en maximum vijftien mensen. De nieuwe zomerfolders en vakantiemagazines kun je ophalen op de dienst Toerisme.