IN BEELD. Paarden slaan even op hol tijdens Maria-Ommegang, maar zonder veel erg LBR

07 juli 2019

19u42 0 Poperinge De Maria-Ommegang is in Poperinge een vaste waarde geworden aan de start van de grote vakantie. Ook dit jaar trok de processie door de Poperingse straten.

De processie beeldt de geschiedenis van de stad uit en toont het mirakel van het doodgeboren kind dat weer tot leven kwam in 1479, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan. Zoals elk jaar engageerden duizend vrijwilligers zich om de processie tot stand te laten komen. “Het comité kan niets verwezenlijken zonder al die vrijwilligers. Ook dit jaar zijn we dus ongelooflijk dankbaar”, zegt het Maria-Ommegangcomité.

De Maria-Ommegang kon opnieuw op heel wat kijklustigen rekenen. Even was er paniek toen de wagen met het Mariabeeld bleef haperen aan een kabel over de weg. De paarden sloegen even op hol, maar konden uiteindelijk rustig hun parcours verderzetten.