IJssalon l’Héritage opent eethuis Goeste op de Poperingse Grote Markt: “We zochten eigenlijk een groter atelier, nu hebben we er een extra zaak bij” Laurie Bailliu

12 maart 2020

18u33 3 Poperinge De zaakvoerders van het populaire ijssalon l’Héritage hebben grootse plannen. Nog deze zomer wil Bart Mostaert samen met zijn vrouw Gerlinde Torreele en zijn zus Mieke het ijs- en eethuis Goeste op de Grote Markt openen, waar vooral lokale producten centraal zullen staan. “Die korte keten zal een echte meerwaarde zijn voor de zaak”, meent Bart.

Dankzij de wedstrijd ‘Win je Winkel’ kreeg Bart Mostaert in 2017 een jaar lang gratis een winkelpand op de Grote Markt 19, dat hij naar believen mocht invullen. Hij koos voor een ijssalon en streekproductenwinkel die de naam l’Héritage kreeg. In het centrum van Reninge hadden zijn ouders sinds 2014 een ijssalon, streekproductenwinkel, tearoom en B&B. “Ons verhaal is begonnen in Reninge en in 2017 is dat uitgebreid naar Poperinge. Sindsdien is er veel veranderd. Onze ateliers in Reninge en Poperinge werden wat te klein en de afstand tussen de twee was ook niet praktisch meer. We waren dus al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie voor een groter atelier”, vertelt Bart. Hij ging op zoek naar iets in de buurt van het ijssalon op de Grote Markt in Poperinge. “Eenvoudig is dat niet. Toen het pand van de ING-bank vrij kwam, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Het is een mooi pand, gelegen aan de zonnekant van de markt. Niet alleen was het de ideale locatie voor een atelier, het is ook groot genoeg om een ander plan uit te werken. We speelden al een tijdje met het idee om nog meer te werken rond lokale producten. We zijn enorm bezig met de korte keten en daar wilde ik iets mee doen”, legt Bart uit.

Workshops

In het ijssalon bereidt Bart artisanaal ijs met verse hoevemelk, sorbets, veganijs onder de vorm van schepijs, ijstaarten, ijspralines, frisco’s,... Daarnaast werkt Bart maximaal met lokale ingrediënten om het ijs te maken. Bierijs voor de abdij van Westveteren en brouwerij St.Bernardus kun je ook vinden in l’Heritage. In de winkel zijn ook streekproducten, Westhoekbieren, streekwijnen,... te verkrijgen. In 2020 werd Bart bekroond als ambassadeur van ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. “Ik wil mensen tonen wat we allemaal hebben in onze eigen Westhoek. We hebben een overaanbod aan lokale producten: bier, wijn, fruit, gin, zuivel, groenten, hoevevlees... In het nieuwe pand zullen we ook onze workshops geven. Die workshops lopen trouwens beter dan verwacht. Een deel van ons atelier moet telkens stilgelegd worden daarvoor en in de nieuwe zaak gaan we een aparte ruimte installeren om aan de slag te kunnen blijven gaan tijdens de workshops.”

Korte keten

Het nieuwe pand zal naast een atelier ook een horecazaak omvatten. “Al wordt het geen echt restaurant, het wordt een ijs- en eethuis. Een plek om een ijsje, dessert of gebak te eten met een kopje koffie of een Westhoekbiertje. Daarnaast zul je er ook terecht kunnen voor een snelle hap, slaatje of simpel streekgerechtje. Alles wat we serveren, zullen we rechtstreeks bij een lokale producent halen. Dit zal zeker een meerwaarde zijn binnen ons verhaal van korte keten”, meent Bart. De nieuwe zaak krijgt de naam Goeste.“We hebben al onze ‘zak vol goesting’, de streekpicknick onder de noemer ‘bak vol goesting’ en onze cadeaubon ‘bon vol goesting’. We willen iets authentiek en iets dat echt is, kortom onze ‘goeste’. We hopen deze zomer te kunnen openen”, besluit Mostaert.