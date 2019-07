Ieperse landbouwers en ondernemers mogen water halen bij Aquafin LBR

19 juli 2019

18u23 10 Poperinge De landbouwers en ondernemers van Ieper kunnen vanaf volgende week gezuiverd afvalwater ophalen bij de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin langs de Diksmuidseweg.

De Stad Ieper heeft bij Aquafin onderhandeld om de waterzuiveringsinstallatie voor de Ieperse ondernemers en landbouwers ter beschikking te stellen, want de droogte dreigt hun oogsten te vernielen. Het tekort aan water is voor veel landbouwers dan ook een ramp. De Vlaamse overheid is over de brug gekomen met de nodige middelen. Langs de Diksmuidseweg, de weg tussen Ieper en Boezinge, werd de installatie vorige week gebruiksklaar gemaakt. Vanaf maandag kunnen de Ieperse landbouwers, en bedrijven die veel water nodig hebben, zich bij Aquafin registreren om gezuiverd afvalwater op te halen.

“De Ieperse landbouwers hebben het de voorbije jaren al hard te verduren gehad. Het is niet het éérste jaar dat zij met toch wel opvallende droogte te maken krijgen, maar het derde jaar op rij”, zegt schepen van Landbouw Patrick Benoot. “Ik ben blij dat deze onderhandelingen met Aquafin zo goed zijn verlopen en dat we onze Ieperse bedrijven op een goede manier kunnen helpen in moeilijke tijden. Met het oppompverbod voor onze streek -en de rest van het Ijzerbekken- is dit dus een opsteker. Alle beetjes helpen.”

Registeren kan via de website van Aquafin. De boeren en ondernemers betalen voor het afvalwater een administratieve vergoeding.