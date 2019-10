Ieper zet basketkampioenes Emma en Kim in de bloemen LBR

20 oktober 2019

14u17 2 Poperinge Ieper heeft haar WNBA-kampioenes Emma Meesseman en Kim Mestdagh gehuldigd na het veroveren van de titel in de Amerikaanse basketcompetitie WNBA. “Het is een eer dat we deze huldiging krijgen. Naar Ieper komen, dat is thuiskomen.”

De Ieperse Emma Meesseman en Kim Mestdagh hebben op 11 oktober Belgische basketbalgeschiedenis geschreven. Met de Washington Mystics kroonden de dames zich tot WNBA-kampioen door in de finale Connecticut Sun te verslaan. Na afloop werd Emma Meesseman, als eerste Europese ooit, uitgeroepen tot MVP (Most Valuable Player) van de finale. Kim en Emma hebben er enkele dagen vakantie opzitten en die brachten ze thuis door, in Ieper. Zondagmorgen werden ze in het Ieperse stadhuis gehuldigd onder heel wat belangstelling.

Thuiskomen

“Het is een eer dat we deze huldiging krijgen. Het heeft nog altijd iets speciaals om naar Ieper te komen. Naar Ieper komen, dat is thuiskomen. Mensen trekken naar de zon om op vakantie gaan, ik kom gewoon naar Ieper”, zegt Emma Meesseman. “Ieper is geen slechte plaats om naar huis te komen. We hebben genoten van onze tijd hier, maar voor mij is de vakantie al sinds woensdag voorbij. Een match in Lille heb ik al achter de rug”, vult Kim Mestdagh aan. Maandag vertrekt Emma richting Jekaterinenburg, waar ze in de Russische competitie stapt.

Tijdens de huldiging werden de dames bijgestaan door familie, vrienden en supporters. Zo was ook de apetrotse buurvrouw van Emma aanwezig. “Ze is heel trots, dat is zeker. Ze volgt me al sinds ik begon met basketbal. Waar we ook spelen, Ieperlingen zijn altijd aanwezig. Het zijn echte supporters. Dat voelt goed”, vertelt Emma.

Niet naar Trump

Bij de huldiging hoorden heel wat lovende woorden over Emma en Kim, maar ook de ondertekening van het stadsboek. “Ik ben blij dat jullie de huldiging bij president Trump aan jullie voorbij hebben laten gaan en erbij willen zijn op deze mooi huldiging in onze stad”, lachte burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Op de uitnodiging voor de huldiging stond te lezen dat jullie uit uitzonderlijk Iepers hout gesneden zijn en dat willen we ook van de daken schreeuwen. We zijn heel ‘preus’ op jullie. Veel Ieperlingen werden op 11 oktober wakker met jullie glansprestatie. Al heb ik gehoord dat sommigen ook heel de nacht zijn wakker gebleven. Het was een kippenvelmoment van formaat, hoe fantastisch was dat niet? De prestaties die jullie neerzetten, dat komt niet vanzelf, daar werken jullie keihard voor en jullie blijven met beide voeten op de grond. Ik durf te zeggen dat jullie West-Vlaamse roots er voor iets tussen zitten: nuchter, hardwerkend, doorzetten. Ik weet niet of jullie beseffen hoe trots de Ieperlingen op jullie zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren nog heel veel van jullie zullen horen. Jullie kunnen altijd op de steun rekenen van de kattenstad.”

Volgende maand al spelen Kim en Emma met de Belgian Cats de eerste kwalificatiematch voor het EK.