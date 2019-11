Huldiging personeel De Lovie vzw LBR

05 november 2019

17u00 0 Poperinge De Lovie vzw heeft de medewerkers die 20 jaar in De Lovie vzw werken of die dit jaar op pensioen gaan een leuke dag bezorgd.

“Enkel door de inzet van al onze medewerkers kan De Lovie elke dag het verschil maken voor heel wat personen met een handicap. Een dikke dankjewel is dus meer dan op zijn plaats. Voor de medewerkers die 20 jaar in De Lovie vzw werken of die op pensioen gaan in 2019 was er dan ook een andere dag dan anders” zegt An-Sofie Knockaert van De Lovie. “Speciaal voor hen, en hun partner, werd een dag vol verrassingen in elkaar gebokst. Met bijna 90 personen trokken ze naar de Leiestreek. Ze brachten een bezoek aan het Raveelmuseum, werden ingewijd in de kersen-, appel- en perenteelt bij Fruitbedrijf Cocquyt en spoelden alles door met een frisse tripel in Huisbrouwerij Sint-Canarus. Tenslotte werd de dag afgesloten met een bedanking en kadootje voor elke gevierde medewerker tijdens een gesmaakt etentje in het Balladehof in Zwevegem.”