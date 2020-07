Huize Proventier neemt maatregelen tegen Covid-19: cafetaria voor onbepaalde duur gesloten Christophe Maertens

22 juli 2020

08u37 0 Poperinge In Huize Proventier in Poperinge kunnen bewoners en bezoekers uit voorzorg niet meer naar de cafetaria. “Hoewel wij met z’n allen hopen dat de situatie opnieuw zal stabiliseren, voorzien we nu al in een aantal scenario’s met verstrengde maatregelen.”

“Zoals iedereen heeft vernomen, is er een verhoging vast te stellen van het aantal bevestigde Covid-19 besmettingen”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). “De cijfers lijken er op te wijzen dat er een tweede coronagolf op ons af komt. De Vlaamse Overheid roept de zorgsector op om extra alert te zijn.” In Huize Proventier wordt de situatie nauwgezet opgevolgd om op een passende manier actie te ondernemen. “Waakzaamheid is geboden om onze bewoners en het personeel maximaal te beschermen.”

Contact tracing

Het Agentschap Zorg en Gezondheid draagt op om bezoekers te verplichten steeds een mondmasker te dragen, ook als die tot dezelfde bubbel behoren. “Dit dwingt ons jammer genoeg om de bistrowerking te annuleren. De deuren van onze cafetaria sluiten de deuren voor onbepaalde duur”, aldus de schepen. “Voorlopig blijven de bestaande richtlijnen voor bezoek van kracht en kunnen onze bewoners vrij bezoek krijgen. In het kader van eventuele contact tracing vragen we wel nog steeds om uw contactgegevens achter te laten, met daarbij het vast of mobiel nummer waarop wij u vlot kunnen contacteren.”

“Hoewel wij met z’n allen hopen dat de situatie opnieuw zal stabiliseren, voorzien we nu al in een aantal scenario’s met verstrengde maatregelen. Als het aantal Covid-besmettingen de komende dagen en weken blijft stijgen, dan zullen wij ongetwijfeld genoodzaakt zijn om opnieuw de kamerbezoeken in te perken en de babbelboxen als alternatief te openen.”