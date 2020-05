Huize Proventier laat familiebezoek weer toe vanaf 18 mei via ‘Babbelbox’ Laurie Bailliu

14 mei 2020

17u19 0 Poperinge Onder strikte voorwaarden zal familiebezoek binnen de muren van Huize Proventier in Poperinge vanaf maandag 18 mei weer worden toegelaten in de vorm van Babbelbox-bezoeken.

In Huize Proventier zal de komende dagen bij de bewoners afgetoetst worden of ze willen ingaan op de mogelijkheid om familiebezoek te krijgen. “We kunnen ons inbeelden dat de meningen hierover uiteenlopen en we willen iedereen de kans geven om daar zijn mening over te geven”, zegt schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen). De BabbelBox-bezoekjes vinden plaats tussen 13.30 en 16 uur in vier verschillende spreekruimtes. Er moet uiteraard tijd vrijgehouden worden om de ruimtes te ontsmetten en om de bewoners van en naar de afdeling te brengen. Daarom wordt het eigenlijk bezoek beperkt tot 30 minuten”, vertelt Vanderhaeghe. “Er kan maar één bezoeker tegelijkertijd toegelaten worden en een bewoner kan hoe dan ook maar één BabbelBox-Bezoekje per week krijgen. We willen verschillende familieleden de kans bieden om op bezoek te komen. Daardoor kunnen we niet ingaan op de vraag om bezoeken voor meerdere weken vast te leggen. Je kunt pas een nieuwe afspraak krijgen eens het bezoek voorbij is. De afspraken zijn strikt persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden.”

Hygiënische voorschriften

Het rusthuis neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om alles veilig te laten verlopen. “Dit houdt in dat de bezoeker zich aan de hygiënische voorschriften moet houden. De bezoeker krijgt een mondmasker van het rusthuis, een eigen masker mag niet. Wie langs komt, moet een verklaring ondertekenen dat hij de afgelopen veertien dagen niet positief heeft getest of symptomen heeft vertoond. Te allen tijde wordt minstens anderhalve meter afstand gehouden. Tussen de bezoeken door wordt de bezoekersruimte ontsmet.”

Je maakt een afspraak via een oproep naar het onthaal van Huize Proventier op 057/34.65.80. Dit kan van maandag tot vrijdag tussen 8 en 17 uur. Het onthaal kan ten vroegste gecontacteerd worden de dag voordien. Tot 10 uur kun je een afspraak maken voor de dag zelf. Babbelbox-bezoeken zijn 7 dagen op 7 mogelijk.

Raambezoeken

De raambezoeken blijven behouden, maar er worden wel enkele aanpassingen doorgevoerd. “Voor Avondliedeke, Waterlelie en Vlinderpark verandert er niets. Voor Oudste Geluk, Regenboog en Onder De Appelboom zullen deze afdelingen vanaf 19 mei niet meer ingaan op onaangekondigde contactsessies aan het raam. Voor Oudste Geluk, Regenboog en Onder de Appelboom is het haalbaar om twee raamcontacten per week per bewoner in te plannen. Ook hier is een nieuwe afspraak maar mogelijk eens het geplande bezoek voorbij is.”