Huiswerkklas zoekt vrijwilligers LBR

31 augustus 2019

11u36 0 Poperinge Wie wordt vrijwilliger om de huiswerkklas te helpen? Bibliotheek De Letterbeek en het Buurthuis in de Bellewijk zoeken vrijwilligers die kinderen willen helpen met hun huiswerk.

Als vrijwilliger help je de kinderen met huiswerk op dinsdag of donderdag van 17 tot 18 uur. Je ondersteunt de kinderen ook bij zaken als even ventileren en luisteren, leren plannen, trots zijn op hun werk, werken aan zelfvertrouwen... Is dit iets voor jou? Sluit je dan als vaste vrijwilliger aan op jouw vaste dag. Beide organisaties gaan ervan uit dat je elke week aanwezig bent. Wanneer je eens niet aanwezig kunt zijn, kun je dit doorgeven. Je kunt ook (twee)maandelijks laten weten op welke dagen je beschikbaar bent om gaatjes in te vullen of je kunt je ook als reserve opgeven. Als vrijwilligers wegvallen, krijg je een mailtje of sms of je kunt inspringen. Dat kan enkele dagen op voorhand zijn of de dag zelf. Meer info bij Ellen Debeer op 0473/97.60.52.