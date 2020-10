Huis van de Dichter verwelkomt schrijfster Sarah de Mul Laurie Bailliu

01 oktober 2020

16u39 0 Poperinge Schrijfster Sarah de Mul verblijft deze week in het Huis van de Dichter in Watou. Dat Huis wordt al sinds februari 2018 opengesteld als residentie voor auteurs en was tot begin 2009 de woning van Gwij Mandelinck, oprichter, bezieler en organisator van de Poëziezomers van Watou.

Het Huis van de Dichter in Watou is een residentie waar auteurs die in Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika wonen en werken een week gratis kunnen verblijven. De residentie biedt bewust ook kansen aan auteurs met andere roots, auteurs die in co-creatie samenwerken met kunstenaars uit andere disciplines en auteurs van kinder- en jeugdliteratuur.Momenteel verblijft Sarah de Mul in het Huis. Ze is hoogleraar Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland en schrijver van literaire non-fictie. Met haar boek ‘Retour San Sebastian. Opgroeien met een vaderland in de verte’ (De Bezige Bij) was ze in 2018 genomineerd voor de VPRO Bob den Uyl prijs.

“Traagheid is een deugd die ik associeer met de Poëziezomers van Watou, met Gwy Mandelinck en met het vlakke landschap van de Westhoek. Het is ook, met name in deze tijd van versnelling en ‘druk-druk-druk’, een belangrijke helende kwaliteit, één die gelukkig nog in kunst en literatuur bewaard is gebleven”, zegt schrijfster Sarah de Mul. “Tijdens mijn werkweek in het Huis van de Dichter wil ik werken aan een nieuw manuscript over de kwaal van deze tijd genaamd burn-out, waarin autobiografie, vormexperiment en cultuurkritiek worden verweven. Hierin wil ik graag een antwoord proberen te vinden op de vraag: Hoe kan men een taal vinden voor de totale uitputting, wanneer het spreken zelf onmogelijk is geworden?”