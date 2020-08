Houblonesse jenever wint zilveren medaille op de London Spirits Competition Laurie Bailliu

12 augustus 2020

15u53 0 Poperinge Op de derde London Spirits Competition won maatwerkbedrijf Sowepo vzw uit Poperinge een zilveren medaille. Dat is een ultieme erkenning in de wereldwijde drankenindustrie. Sowepo nam deel met haar Houblonesse jenever.

De London Spirits Competition is de enige wedstrijd in zijn soort die sterke dranken beoordeelt op kwaliteit, waarde en verpakking. De jury van de London Spirits Competition bestond uit experts uit de drankindustrie. Sterke dranken die 90+ punten scoorden, kregen een gouden medaille, dranken met een score tussen 76 en 89 punten werden bekroond met een zilveren medaille. Bronzen medailles werden tenslotte uitgereikt aan dranken die scoren tussen 65 en 75.

De Houblonesse jenever van Sowepo vzw uit Poperinge kreeg een zilveren medaille. Houblonesse is de verzamelnaam van streekproducten op basis van hopscheuten die vervaardigd zijn in maatwerkbedrijf Sowepo op een maatschappelijk verantwoorde manier. “We zijn enorm blij dat onze Houblonesse zo goed gepresteerd heeft”, glundert algemeen directeur Walter Bilcke van Sowepo. “Deze zilveren medaille toont aan dat we precies het soort gedistilleerde drank maken die bartenders en mixologen willen gebruiken. En tegelijkertijd ook door de consument wordt geapprecieerd.”