Hou rekening met Renties Ypres Rally LBR

31 mei 2019

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni vindt de Renties Ypres Rally opnieuw plaats. Voor Poperinge heeft dat enkel gevolgen op zaterdag, met doortocht van: KP Dikkebus (omgeving Lokerseweg) KP Westouter-Boeschepe (Brabantstraat) KP Vleteren (aankomst in de Bosstraat) KP Watou (vertrek in de Duivinnestraat en aankomst in de Provenstraat). De verkenningen voor KP Dikkebus vinden plaats op woensdag 26 juni tussen 15 uur en 20 uur. Op donderdag 27 juni tussen 9 uur en 15 uur voor de KP Vleteren, Watou en Westouter-Boeschepe. Meer informatie vind je op www.ypresrally.com.