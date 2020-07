Horecazaken en kampeerterreinen die coronaproof tuinoptredens organiseren, krijgen financiële steun van stadsbestuur Laurie Bailliu

08 juli 2020

15u02 0 Poperinge Horecazaken en kampeerterreinen die een coronaproof tuinoptreden geven krijgen financiële steun van het Poperingse stadsbestuur.

Het is sinds kort weer mogelijk kleinschalige evenementen te organiseren. De stad voorziet zelf een aantal zomerse evenementen, maar ondersteunt ook een reeks initiatieven vanuit de private sector. “Om de zwaar getroffen horecasector een extra duwtje in de rug te geven, maken de uitbaters van een horecazaak of kampeerterrein die een coronaproof tuinoptreden organiseren tussen 1 juli en 15 september aanspraak op een toelage van 250 of 300 euro als minstens een van de artiesten Poperingenaar is”, zegt het stadsbestuur.