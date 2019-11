Horeca Poperinge-Heuvelland bestaat 35 jaar: “Horeca is een moeilijke sector geworden” LBR

22 november 2019

16u21 0 Poperinge Horeca Poperinge-Heuvelland bestaat 35 jaar en dat vieren ze met een banket ‘Fiere Margriet’. Voorzitters Dina Desmet, Gery Plancke en Bert Recour blikken terug op 35 jaar Horeca Poperinge-Heuvelland.

De vereniging Horeca Poperinge-Heuvelland kende het levenslicht dankzij Agnes Hardeman-Storme en Dina Desmet. “Agnes en ik zaten allebei in bestuur van Horeca Ieper en omliggende. In een samenkomst stelde ik de vraag waarom er geen Horeca Ieper en Horeca Poperinge bestond. Niet iedereen reageerde enthousiast”, vertelt Dina Desmet (88). “De toenmalige voorzitter gaf me tijdens de samenkomst gelijk, maar daar bleef het ook bij. Agnes Hardeman-Storme moest uiteindelijk Horeca Ieper en omliggenden verlaten, omdat ze geen handelszaak meer had. Enkele dagen later stapte ik naar Agnes met de vraag waarom we niet Horeca Poperinge zouden oprichten.” Van het één kwam het andere en Agnes Hardeman-Storme werd de eerste voorzitter van Horeca Poperinge en Heuvelland.

Horeca Poperinge-Heuvelland helpt de belangen te verdedigen van horecamensen. “De vereniging kan je vergelijken met een soort beroepsvereniging voor de middenstand. Poperinge en Heuvelland zijn even gesplitst geweest. De focus lag anders. Op vlak van toerismebeleid en Horeca-Vlaanderen zaten we niet op dezelfde lijn.” In 1972 was Dina, samen met haar man Gerard Vroman, uitbater van het hotel-restaurant Palace in de Ieperstraat in Poperinge. “Toen Agnes ziek werd, vroeg ze me in het ziekenhuis of ik het voorzitterschap wilde overnemen en dat heb ik ook gedaan, zo’n 10 jaar lang”, zegt Dina. “Op mijn beurt vroeg ik Gery Plancke om voorzitter te worden. Hij was toen kok en uitbater van Gasthof De Kring hier in Poperinge. Hij zag het helemaal niet zitten en wou het ook niet doen. Hij had er geen tijd voor. In mijn ogen zou hij de perfecte opvolger zijn.”

Uiteindelijk was Gery 12 jaar lang voorzitter van Horeca Poperinge-Heuvelland. “Vanaf het moment dat je je engageert, moet je tijd maken. Je moet er volledig voor gaan. In feite wou ik ook na 10 jaar stoppen, maar er was geen opvolging. Bert Recour van Restaurant Pegasus, is nu al zes jaar voorzitter”, zegt Gery (69). “Abel Doise was gedurende 25 jaar mijn secretaris en ook die van Dina. Remi Pittellioen was secretaris van Agnes. Freddy Dequeker is nu secretaris van Bert. Zonder secretaris ben je eigenlijk weinig. Horeca Poperinge-Heuvelland telt 11 bestuursleden en 170 leden. “Onze hoofdstad van het goede leven werd in 2010 verkozen tot ‘Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land’ en dat gebeurde in samenwerking met de stad. Dat was een mooi moment.”

“De horeca is een moeilijke sector geworden. Er zijn veel faillissementen of stopzettingen en overnemers zijn heel moeilijk te vinden. Mijn eigen zaak Gasthof De Kring is daar een mooi voorbeeld van. Toch kan je er ook veel voldoening uit halen en is het ook een heel leuke sector”, vertelt Gery. De Kring vond na twee jaar een nieuwe eigenaar en dat werd stad Poperinge. Na enkele verbouwingswerken wil de stad de feestzaal ten dienste stellen van het verenigingsleven.

Om hun 35ste verjaardag te vieren, organiseert Horeca Poperinge-Heuvelland een banket. “We willen opnieuw onze collega’s verenigen en dat doen we doorheen het jaar met verschillende activiteiten en traditioneel dus ook met een banket. Dit jaar gaat ons banket door in de nieuwe zaal van brouwerij Sint-Bernardus in Watou, Trappistenweg 23. Een nieuwe locatie, want op vlak van grote zalen zijn we eerder beperkt. Onze trouwe leveranciers zijn ons ook dit jaar gunstig gezind. Iedereen die horeca minded is, is van harte welkom.” Het banket kreeg de naam ‘Fiere Margriet’, een idee van voorzitter Bert Recour “Ze is de patroonheilige van de horeca, dus het leek me toepasselijk”, zegt Bert (44). Inschrijven voor het banket is enkel mogelijk via www.horecaregiopoperinge.be/. Prijs all-in bedraagt 95 euro.