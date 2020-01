Hopscheuten ontdekken en proeven tijdens Maand van de Hopscheuten Laurie Bailliu

22 januari 2020

17u29 4 Poperinge Het witte goud van de streek staat in maart opnieuw centraal in Poperinge. Toerisme Poperinge organiseert tijdens de Maand van de Hopscheuten tal van evenementen, zodat je de hopscheuten kan leren kennen – of je er nu mee wil koken of ze simpelweg wil proeven. Tot eind maart kan je een hopscheutenmenu in dertien Poperingse restaurants eten.

“Tijdens de wintermaanden staan de hopvelden er kaal en desolaat bij, maar onder de donkere aarde komen de wortelblokken tot leven en steken de hopscheuten hun fragiele witte kopjes uit. Ook al werden de eerstelingen eind december al verkocht op de veiling (€ 2750/kg), toch komt het seizoen vanaf februari pas echt op gang”, zegt Sofie Adriaen , Dienst Toerisme. “Tot eind maart serveren dertien Poperingse restaurants een hopscheutenmenu. Wie wil kan de hopscheuten ook actief ontdekken tijdens de gastronomische fietstocht ‘Taste of hops, on tour’ eind maart of elke zaterdag in maart in een culinair atelier.”

Deelnemers aan de culinaire ateliers moeten hun handen uit de mouwen steken. “De dag start met een warm onthaal hopboerderij ’t Hoppecruyt in Proven waar landbouwster Benedikte je in geuren en kleuren vertelt hoe hopscheuten geteeld worden. Daarna word je meegenomen naar het veld waar je hopscheuten plukt. Met jouw oogst ga je samen met chef Kris en gastvrouw Carmen van Manoir Ogygia aan de slag. Samen bereid en geniet je van een gastronomisch viergangenmenu. Eindigen doe je in het Hopmuseum, waar gids Stefaan je met veel passie vertelt over de herkomst van de hop in Poperinge en hoe brouwers overleefden tijdens de Eerste Wereldoorlog”, vertelt Sofie. “Vanop het veld tot in je bord, de hoofdrol is weggelegd voor de Poperingse hopscheuten en streekbieren.” De culinaire ateliers gaan door op 7, 14, 21 en 28 maart. Prijs per persoon is 78 euro (all-in).

Poperingse streekgastronomie

Het evenement ‘Taste of Hops’ werd dit jaar in een nieuw jasje gestoken. “Het is dit jaar een fietstocht geworden. Met ‘Taste of Hops, on tour’ presenteert Keurbroederschap De Witte Ranke een dagarrangement met de fiets van ongeveer 20 kilometer door het Poperingse hoppeland. Er zijn zes haltes waar je de hopscheuten ziet, voelt en smaakt. Je leert Poperingse streekgerechten kennen en je degusteert streekbieren, waaronder een Trappist bij de abdij van Westvleteren. Met al je zintuigen kan je genieten van de Poperingse streekgastronomie met focus op hopscheuten.” Taste of Hops, on tour, rijdt uit op 21, 23, 26 en 28 maart. Ook hier is de prijs 78 euro per persoon (all-in). Inschrijven is voor zowel ‘Culinair Atelier’ en ‘Taste of Hops’ verplicht en kan via www.hopscheuten.be.

Wie de hopscheuten wil proeven kan dat in maart maar liefst in dertien deelnemende restaurants. “Elke chef drukt zijn stempel op zijn hopscheutenmenu en gaat aan de slag met hopscheutensuggesties. Dit jaar kan je terecht bij de restaurants Hartig, Manoir Ogygia, In de Leene, Passage, ’t Blauwershuys, ’t Hommelhof, Kwizen Katrien, Pegasus, Amfora, Paterstafel, Callecanes, Terminus en Saint-Nicolas. De hopscheuten worden dagvers aangeleverd, dus reserveren op voorhand is aan te raden.” Voor meer informatie over de Maand van de Hopscheuten: www.toerismepoperinge.be of www.hopscheuten.be.