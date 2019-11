Hopmuseum even betoverd op Halloween LBR

31 oktober 2019

18u06 0 Poperinge Op Halloween kwamen heel wat kinderen griezelen in het Poperings hopmuseum, waar ze zich konden laten schminken en een lesje kregen in magie van goochelaar Austyn Magic.

De binnenkoer van het Hopmuseum werd speciaal voor Halloween een sprookjesachtig decor. Professor Lupulus nam de jonge bezoekertjes mee op sleeptouw in het museum. Die konden zich om in de sfeer te komen, ook laten schminken in monsters, heksen en vampieren. Goochelaar Austyn Magic verbaasde dan weer groot en klein met enkele goocheltrucs. Het Vuurtheater, met vuurspuwen, jongleren en acrobatentouren, zorgde voor veel animo onder de kinderen. De Halloweenavond werd afgesloten met het vuurspektakel Julia Fire.