Hoofdanimator Stijn neemt afscheid van speelpleinwerking De Piepauw LBR

31 december 2019

12u09 0 Poperinge Wie speelpleinwerking De Piepauw zegt, zegt eindverantwoordelijke Stijn Mareco, maar daar komt binnenkort verandering in. Na 13 jaar neemt Stijn afscheid van het speelplein. Animatoren Jens en Martijn nemen het van hem over.

Een bitter einde van 2019 voor speelpleinwerking De Piepauw in Poperinge. Na 13 jaar neemt eindverantwoordelijke Stijn Mareco (27) afscheid van het speelplein. “Een tijdje had ik al het gevoel dat mijn tijd voorbij was. Ik voel dat de band tussen mij en de nieuwe animatoren wat minder is dan vroeger”, vertelt Stijn. “De afstand tussen het speelplein in Poperinge en mijn woonplaats in Izegem valt ook niet te onderschatten. Het is de gewoonte dat je als eindverantwoordelijke dagelijks betrokken bent bij de werking en dat wil ik ook zo houden. Ik had het gevoel dat het engagement van mijn kant wat minder geworden was en het speelplein verdient het beste. Ik begon ook wel na te denken dat het na 13 jaar misschien tijd was voor iemand anders om leiding te nemen.”

In 2018 mocht het speelplein de nieuwbouw ‘De Speelveugel’ in gebruik nemen en dat wou Stijn niet missen. “Ik heb altijd gezegd dat ik de nieuwe gebouwen wou meemaken en ik heb er lang op moeten wachten” lacht Stijn. Samen met het bestuur ging Stijn op zoek naar een vervanger. “Sowieso moest mijn vervanger minimum 18 jaar zijn. De leeftijd is uiteraard belangrijk, maar ook de ervaring. De keuze viel bij Jens Decaesteker en Martijn Ooghe. Jens is al van kleins af aan op het speelplein. Martijn is al vier jaar animator op het speelplein en is ook leider van het Jeugd Rode Kruis in Poperinge. Ik voel dat ze allebei ervoor zullen gaan, dat ze verantwoordelijkheid zullen dragen en dat het speelplein in goede handen zal zijn bij hen.”

Herinneringen

Jens (23) en Martijn (20) zien het nieuwe avontuur alvast zitten. “We worden de nieuwe Stijn. De taak zullen we als duo uitvoeren, dat was ook de afspraak. We willen het samen doen en niet alleen”, klinkt het bij de vervangers. “Ze zien het zitten en daar ben ik blij om, maar ik zal hen uiteraard begeleiden en daar zijn we nu al mee bezig, zegt Stijn. “Het is de bedoeling om het eerste jaar zo weinig mogelijk op bezoek te komen tijdens de werking van het speelplein. Ik wil dat Jens en Martijn een goede start kunnen maken en dat ze gezien worden als leiders. Daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is voor de kindjes dat ik er even niet ben, zodat het voor hen ook duidelijk is. Het is met pijn in het hart dat ik afscheid neem en uiteraard zal ik het missen, maar het is tijd voor een nieuwe wind.

Stijn voelt zich goed bij zijn beslissing, maar na 13 jaar voelt het ook wat raar. “Ik wil natuurlijk dat het speelplein goed blijft draaien, maar ik heb er vertrouwen in. Het is een beetje een kindje dat ik moet afgeven. Ik hoop dat Jens en Martijn hun eigen touch zullen geven en dat ze geëngageerd zijn. Ze hebben een jong en gemotiveerd bestuur achter hen.

Na 13 jaar neemt Stijn afscheid met een goed gevulde rugzak aan herinneringen. “Mijn voorbeeld is altijd Jurgen Vuylsteker geweest, hij heeft ook 13 jaar hoofdanimator geweest. Ik vind het tof dat ik hem kon evenaren. Een leuk moment uit mijn carrière hier was toen ik gevraagd werd om hoofdanimator te worden”, mijmert Stijn. “Mijn eerste dag op het speelplein weet ik nog helemaal vanbuiten. Samen met een andere animator trok ik over het plein als Harry Potter. Wat me ook altijd zal bijblijven zijn nieuwe animatoren die in het begin in hun schulp zitten en dat je die mensen ziet open bloeien. Net hetzelfde mensen kindjes die hier starten als kleuter en blijven komen tot ze 12+ zijn.”