Honorary Life Membership voor 98-jarige oorlogsveteraan George Sutherland: “En binnenkort een ‘cup of tea’ drinken met de Koning” Laurie Bailliu

22 augustus 2020

16u38 0 Poperinge De 98-jarige oorlogsveteraan George Sutherland uit Poperinge kreeg de Honorary Life Membership aangeboden, de hoogste eer die zijn Schotse Clan kan toekennen. Vanuit stad Poperinge zal George binnenkort het ereburgerschap mogen ontvangen en binnenkort wordt hij samen met Talbot House verwacht op een audiëntie op het Koninklijk Paleis.

Afgelopen mei deed George Sutherland zijn #WalkwithGeorge als steun voor het Poperingse Talbot House, dat door de coronacrisis van de ondergang moest worden gered. Hij wandelde van zijn oude werkplaats Lijssenthoek Military Cemetery naar de ‘Every Man’s Club’. Zo zamelde hij geld in om het voortbestaan van Talbot House te verzekeren. Via een crowfundingactie werd ondertussen al meer dan 130.000 euro ingezameld. Zowel het gastenverblijf als het museum is terug open in Talbot House.

Honorary Life Membership

“George Sutherland is een Poperingse Schot die, net als zijn heel familie, zijn hele leven lang werkte voor de Britse oorlogsgraven. Hij is bijzonder toegewijd en gaat nog bijna dagelijks langs bij zijn ‘jongens’. Tijdens WO2 nam hij dienst bij de Britse luchtmacht en vocht zo mee voor zijn geadopteerde land, België”, zegt Simon Louagie, Talbot House manager. De Poperingse Schot kreeg op zaterdag 22 augustus de Honorary Life Membership aangeboden in het Talbot House. Dat is de hoogste eer die de Clan Sutherland Society in Scotland kan toekennen. Lid van de Clan Sutherland Society in Scotland (CSSS) Philippe Blommé uit Wervik mocht de Honorary Life Membership uitreiken.

“Het is de wens van de Clan-Chief Lord Alistair Sutherland 25th Earl of Sutherland, de Clan-President Mark Sutherland en de voltallige Council om George Sutherland uit Poperinge te eren voor zijn prestatie om geld in te zamelen voor het Talbot House te Poperinge via crowdfunding tijdens zijn wandeling van Lijssenthoek Military Cemetery naar Talbot House”, zegt Philippe Blommé. “Poperinge maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog deel uit van het kleine stukje onbezet België. Weg van het krijgsrumoer van de Ieperse frontstreek groeit de stad uit tot het zenuwcentrum van de Britse sector. Midden in die drukke stad openen de aalmoezeniers Neville Talbot en Philip ‘Tubby’ Clayton in december 1915 een clubhuis. Zonder onderscheid van rang of stand konden soldaten en verpleegsters er drie jaar lang terecht om zich eventjes te verpozen voor een zeldzaam moment van rust en ontspanning. Zich eventjes terug mens voelen nadat zij, als beesten, de gruwelijkste verhalen beleefden aan het front”, vertelt Philippe Blommé.

“Ook zijn jarenlange inzet als werknemer voor het Commonwealth War Graves Commission om zorg te blijven dragen voor de overleden slachtoffers van beide oorlogen en die voor onze vrijheid hebben gestreden worden bijzonder gewaardeerd. Dag in dag uit, goed of slecht weer, George heeft zich altijd ingezet om de overleden soldaten de rust te gunnen die ze zo verdiend hadden na hun meestal gruwelijke overlijden. Het siert George dat hij, zijn zoon Alex en de zovele medewerkers overal ter wereld de gevallen makkers eervol en met veel respect behandelden. Daarom hebben de Clan-Chief, de President en de voltallige Council unaniem beslist om aan George Sutherland de Honorary Membership of the Clan Sutherland Society in Scotland te overhandigen welke de hoogste onderscheiding is waarover de clan beschikt.”

De Poperingse Schot kreeg het certificaat en een brief van Clan President Mark Sutherland-Fischer overhandigd. “In je verlangen om ervoor te zorgen dat Talbot House nog vele jaren bewaard blijft en er nog vele jaren van kan worden genoten, heb je de namen en herinneringen geëerd van die mannen en vrouwen die hun leven hebben gegeven in de twee wereldoorlog die zo zwaar van invloed waren op dat deel van het land waarin u en uw dierbaren hebben geleefd. Door zoveel geld in te zamelen om het gebouw en zijn belangrijke plaats in de geschiedenis van niet alleen Poperinge of België, maar ook van Europa en de vrije wereld te behouden en te beschermen, ben je een inspiratie geweest”, zo klonk het in de brief van Clan President Mark Sutherland-Fisher.

Audiëntie op het Koninklijk Paleis

Het worden nog drukke tijden voor de Poperingse Schot. Op maandag 31 augustus wordt er in de Poperingse gemeenteraad gestemd over het toekennen van het ereburgerschap van de stad Poperinge aan George Sutherland. “Samen met Talbot House wordt George ook verwacht op een audiëntie op het Koninklijk Paleis binnen een tweetal weken waarbij de Koning hem ook wenst te bedanken voor zijn inzet tijdens de voorbije sluiting van Talbot House. Hij kijkt al uit om een ‘cup of tea’ te drinken met de Koning en hem over zijn WOII avonturen te vertellen”, zegt Simon Louagie.

“Op 16 oktober volgt nog een Schotse weekend in Talbot House met Lord Hay & Lord Sutherland in aanwezigheid waar dit alles nog eens officieel gemaakt zal worden. Een hele boterham voor een man van 98 jaar die zeker niet gaat zweven van dit alles. Hij blijft er zeer nuchter over. Hij is vooral blij dat hij weer onder de mensen mag komen. Zijn twee zonen wonen in Engeland, dus hij zat vooral in een bubbel van 1. Het is voor hem een enorme opsteker dat hij weer buiten mag komen. Deze erkenningen ziet hij als een erkenning voor zijn familie en voor de doelgroep van Poperingenaars met Britse roots.”