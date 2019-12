Hohoho, daar heb je de kerstman! LBR

22 december 2019

16u49 0 Poperinge Poperinge mocht zondagnamiddag de kerstman verwelkomen tijdens Winter in Poperinge op de Grote Markt. Ook Micky en Minnie Mouse kwamen een kijkje nemen! Kindjes gingen enthousiast op de foto!

Dat de winkels in het centrum de deuren vanaf 14 uur openden, was niet het enige leuke nieuws voor de Hoppestad. De kerstman kwam langs om de kindjes te begroeten. Kinderen én ouders kwamen langs om de kerstman te zien. Groot en klein werden beloond met een gratis ritje op de rupsbaan, een gratis warme chocomelk aan de chalet van de vzw Centrummanagement of schaatsen aan kortingstarief.

De goochelkunsten van Dickens Magic zorgen voor wat magie en Hoed Hespeeld zorgde voor het muzikale intermezzo van op de Winterkiosk.