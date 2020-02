Hofmaarschalk Diederik ‘Ditn’ wil Prins Carnaval worden LBR

14 februari 2020

18u08 9 Poperinge In Poperinge is er dit jaar maar een kandidaat voor de titel van Prins Carnaval. Diederik ‘Ditn’ Vanhee (40) is hofmaarschalk van huidig Prins Carnaval Sandro.

Prins Sandro is voorlopig nog Prins Carnaval in Poperinge, maar daar komt op 7 maart verandering in. Vorig jaar was kandidaat Diederik ‘Ditn’ Vanhee nog running mate van Prins Carnaval Sandro, maar dit jaar wil hij zelf de titel in de wacht slepen. “Ik heb de smaak te pakken en ga dit jaar vol voor de overwinning”, zegt Ditn, die lid is van de Orde van de Dubbeldeckers. De organisatie moest er toch even het reglement bijnemen voor ze Diederiks kandidatuur konden aanvaarden. “Ditn is regerend hofmaarschalk. Hij zal op de verkiezingsavond eerst moeten aftreden als hofmaarschalk om daarna gekroond te kunnen worden tot de nieuwe Prins Carnaval”, zeggen Stijn Mareco, Lieven Ryckebosch en Jeroen Horré van de Orde van de Hommelknop. Op 7 maart doet Ditn een gooi naar de titel van Prins Carnaval, samen met zijn running mate Pedro Nevejans. “We kennen elkaar al lang. Op de verkiezing van Prins Stijn zeiden we al dat we ooit samen op het podium zouden staan om Prins Carnaval te worden. We hebben ons woord gehouden”, lacht Pedro.

Geen stress

Ditn en Pedro hebben weinig stress. “De voorbereidingen lopen vlot. We zijn er dan ook op tijd aan begonnen. Pedro en ik hebben elk een gezin en dat wilde ik zo goed mogelijk combineren.” Ditn heeft al een prinsenjaar achter de rug als hofmaarschalk. “Ik heb er enorm van genoten. Ik hoop dat ik in mijn eigen prinsenjaar nog meer kan genieten, overal op bezoek kan gaan en nieuwe vriendschappen kan opbouwen.”

Prins Sandro heeft vertrouwen in Ditn en zijn broer Pedro. “Ik wens hen veel succes. Ik ben ervan overtuigd dat ze het uitstekend zullen doen. Mijn jaar als Prins Carnaval was druk, maar leuk. Ditn was een fantastische hofmaarschalk en ik ben trots op zijn inzet. Ik heb hem zien open bloeien tot een echte carnavalist.”

Geen zekerheid

Als enige kandidaat is Ditn echter nog niet zeker van de overwinning. “Hij moet op alle proeven samen 75 procent als eindtotaal halen om de titel te krijgen. De stemmen in de zaal tellen uiteraard ook mee. Er kan gestemd worden voor Ditn vanaf 21 uur tot een kwartier na de muzikale stunt. Ook dit jaar is er een optreden en dat zal rond 22 uur zijn van Knotsgek”, weet Stijn Mareco van de Orde van de Hommelknop.

De verkiezing vindt plaats in zaal Maeke Blyde. De deuren gaan open om 19.33 uur. Kaartjes zijn te koop bij Ditn en zijn running mate voor vijf euro. Aan de deur betalen mensen zes euro.