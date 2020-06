Hoe tevreden zijn lokale jongeren over Poperinge? AkordeJong organiseert bevraging Laurie Bailliu

17 juni 2020

14u14 0 Poperinge AkordeJong organiseert een jongerenbevraging voor Poperingse jeugd. Ze willen de meningen van jongeren over Poperinge in kaart brengen, en zo mee het beleid van de Hoppestad vormgegeven.

AkordeJong is een jonge groep Poperingenaars. Ze willen een klankbord zijn voor de Poperingse jeugd en zijn het inspraakplatform van Jong CD&V Poperinge. “Via een jongerenbevraging willen we de meningen over Poperinge in kaart brengen en zo mee het beleid van de Hoppestad vormgeven”, zegt Karel Vandenbroucke van AkordeJong. “We willen Poperinge aantrekkelijk houden voor de jongeren die er wonen, maar het is ook belangrijk om nieuwe jongeren aan te trekken naar onze stad. Wij willen inzichten verkrijgen in wat de verwachtingen zijn van jongeren ten opzichte van Poperinge.”

“Een grote troef van Poperinge is onze landelijke omgeving gecombineerd met de kenmerken van een kleine stad”, aldus Vandenbroucke. “De stad heeft ook al heel wat investeringen gedaan voor jonge gezinnen. Denk maar aan de vele speelpleintjes, de fietspaden, de kunstacademie, het jeugdaanbod (zoals Popsjot en Hopsakee), talloze sport- en jeugdverenigingen. Een zeer breed aanbod aan activiteiten dus. Daarnaast hebben we een stadsbestuur dat inspraak en participatie hoog in het vaandel draagt, deze vragenlijst is daar een voorbeeld van.”

Vragenlijst

De vragenlijst invullen neemt ongeveer 5 tot 10 minuten tijd in beslag. Als beloning worden vijf Pop.Passen ter waarde van 20 euro verloot. “De pijnpunten zijn voor iedereen anders, afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt. Ben je schoolgaand, of werkend, woon je in het centrum of in een deelgemeente. Wij hopen specifieke suggesties te krijgen rond bepaalde thema’s zoals het vrijetijdsaanbod, mobiliteit en communicatie.”

De vragenlijst vind je hier terug en meer informatie over AkordeJong kan je terugvinden via hun Facebookpagina.