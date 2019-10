Hoe schoon was Poperinge in 1960? LBR

10 oktober 2019

18u55 0 Poperinge Heemkring aan de Schreve wil de Poperingenaars meenemen naar de Hoppestad in 1960. ‘Hoe schoon was mijn stad 1960 - 2019’ vraagt de heemkring zich af. Bestuurslid Stefaan Cossey bezorgt de antwoorden.

“Het uitzicht van Poperinge verandert snel. De voorbije jaren verdwijnen voor ons vertrouwde straatbeelden als sneeuw voor de zon. Het pittoreske verdwijnt, de veel te grote, koele, betonrijke appartementsgebouwen palmen steeds meer de stad in”, zegt voorzitter Willy Tillie van de Heemkring aan de Schreve. “Waar de Eerste en Tweede Wereldoorlog het straatbeeld al behoorlijk gewijzigd hadden, werd vanaf de jaren ’60 de invloed van de vooruitgang en de auto duidelijk merkbaar in de stad. Straten werden aangelegd, huizen verdwenen en vertrouwde plaatsen werden onherkenbaar aangepast.”

Historische foto's

Bestuurslid Stefaan Cossey ging gedurende decennia op pad om beelden van de laatste getuigen te fotograferen voor het fotoarchief van de Heemkring Aan de Schreve, nu de ‘beeldbank’ genoemd. “Jammer genoeg was tot pakweg 1995 de fotografie nog ontzettend duur en werd er bespaard op filmpjes en foto’s. Dus werden op een spaarzame en op een selectieve wijze foto’s genomen. Nu, met de digitale fotografie, kun je op een onuitputtelijke manier fotograferen en alles nonchalant wegvegen. Pas nu beseffen we dat die vroegere foto’s van enorm historisch belang zijn wanneer we die projecteren in het tegenwoordige straatbeeld. Stefaan maakte een selecte keuze uit deze fotocollectie en pas dan kwamen we tot het besef wat er zoal verdwenen is. Villa Fioretti in de Bruggestraat bijvoorbeeld. Het schuurtje (rechts op foto) dat erbij hoorde staat er dan weer wel nog.”

De Heemkring aan de Schreve toont je hoe schoon Poperinge was tijdens een lezing van bestuurslid Stefaan Cossey op vrijdag 25 oktober om 20 uur in de Gotische Zaal van het stadhuis. Een ticket betaal je ter plaatse: vijf euro voor niet-leden, drie euro voor leden.