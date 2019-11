Hoe ontwerp je een tuin vanuit het hart? LBR

07 november 2019

16u41 0 Poperinge De energetische tuin is het onderwerp van de Tuinhier Poperinge-activiteit op vrijdag 8 november. Wouter Planckaert komt als tuinontwerper/groenbeheerder zijn kennis delen.

“Normaal was Sander Mabesoone uit Vleteren de voordrachtgever van deze activiteit met het onderhoud van tuinmachines. Deze voordracht werd verplaatst naar vrijdag 13 december”, zegt Eddy Lobeau van Tuinhier Poperinge. “Op vrijdag 8 november komt Wouter Planckaert spreken over de energetische tuin. Zulke tuinen zijn ontworpen vanuit het gevoel en emotie, kortom ‘vanuit het hart’ en met ‘liefde voor de plaats en de omgeving’. Wouter werkt als tuinontwerper/groenbeheerder voor Motena, een zorgbedrijf in Roeselare en daarnaast heeft hij een expertise- en bemiddelingsbureau. Een energetische tuin is in de eerste plaats een gevoelstuin met respect voor de omgeving. Er wordt gestreefd naar een energiegevende in plaats van een energienemende tuin. Gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek gericht op het verband tussen tuinen en onze fysieke en mentale gezondheid, vertelt Wouter alles over een energetische tuin. Zijn we bewust van de keuzes die we nemen betreffende vormgeving , materialen en planten? Hoe gaan we met de bodem om? Hoe kan je eenvoudige ‘feelgood- elementen’ integreren in je tuin?”

Deze voordracht gaat door om 19.45 uur in het OLVI in de Boeschepestraat 16 in Poperinge. Niet-leden betalen drie euro om de voordracht te kunnen volgen. Meer info op 0494/88.30.16 of via eddy.lobeau@telenet.be.