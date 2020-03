Historische vertelwandeling aan de Vroonhofsite Laurie Bailliu

09 maart 2020

14u44 0 Poperinge De Secundaire Freinetschool organiseert op dinsdag 10 maart een Vertelwandeling in de Vroonhofsite. Deze wandeling vindt plaats in het kader van de “Nachten van de geschiedenis”, het grootste historische evenement van Vlaanderen.

De eerste gasten worden om 18.30 uur worden verwacht voor een historisch bezoek aan de site. “Historisch want we keren terug in de tijd tot net na de Eerste Wereldoorlog. De wandeling houdt eerst halt bij de ‘Poperingse commeren’ die de deelnemers vergasten op enkele sappige verhalen uit het naoorlogse Poperinge. De tocht brengt de bezoekers vervolgens doorheen de site en de gebouwen naar een volgende spreker. Die brengt de geschiedenis van de scholen op het Vroonhof”, klinkt het bij Het Freinetteam. “Wisten jullie trouwens dat de eerste gebouwen er kwamen om de kinderen uit het platgebombardeerde Ieper school te kunnen laten lopen? De derde etappe brengt de wandelaars naar één van de goed bewaarde historische geheimen van het pand. Daar wordt het verhaal over de Carosseput, een Poperingse legende, verteld. Na de legende is het weer tijd voor wat echte geschiedenis. Jan Decorte, erfgoedcoördinator van CO7, legt uit waarom de Vroonhofsite bestempeld wordt als het historische hart van Poperinge.

De bezoekers worden na de wandeling nog een drankje aangeboden om gezellig na te praten. “Inhoudelijk is deze vertelwandeling dus in elk geval al ‘historisch’. Gezien het echter ook één van de laatste keren is dat men door de gangen en klassen van deze school kan dwalen, is de figuurlijke betekenis van ‘historisch’ hier ook van toepassing. Dit wordt een memorabel en uniek bezoek.”

Keuze tussen wandeling om 18.30 uur of 19.30 uur. Prijs voor de wandeling is 4 euro (drankje inbegrepen. Meer info via 0474068433 of freinet@campusminneplein.be. Inschrijven kan via: http://bit.ly/32xXFSJ