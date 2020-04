Hinder in Ieperstraat op maandag 6 april Laurie Bailliu

03 april 2020

14u46 0 Poperinge Naar aanleiding van private bouwwerken zal er op maandag 6 april 2020 hinder zijn in de Ieperstraat, tussen Nieuwstraat en Prof. Dewulfstraat. Dit voor private bouwwerken.

Het verkeer komende vanuit de Ieperstraat wordt tegengehouden ter hoogte van de Nieuwstraat en daar afgeleid via de Nieuwstraat en Prof. Dewulfstraat tot terug in de Ieperstraat. Ook doorgaand verkeer in de Valkestraat, richting Ieperstraat, zal niet mogelijk zijn.