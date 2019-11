Het licht gaat uit in Poperinge: “De openbare verlichting wordt binnenkort gedeeltelijk gedoofd” Laurie Bailliu

20 november 2019

08u15 0 Poperinge Grote uitdagingen op vlak van de openbare verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City staan op de agenda in Poperinge. Het stadsbestuur besliste onder andere om binnenkort de openbare verlichting gedeeltelijk te doven.

“Binnen het burgemeestersconvenant dat Poperinge ondertekende, engageerde het stadsbestuur zich tot doelstellingen in energie-efficiëntie en CO2-besparing. Fluvius kan daarin een partner zijn”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V). De Raad van Bestuur van Gaselwest keurde in mei 2019 het reglement ‘Fluvius openbare verlichting en diensten door de distributiebeheerder aan lokale besturen’ goed. “Door daarop in te tekenen dragen we de infrastructuur openbare verlichting over aan de distributienetbeheerder. Alle vervangingen, herstellingen en omschakelingen naar bijvoorbeeld led zullen dan ook gefinancierd worden in de schoot van Fluvius en niet langer door de Stad Poperinge. Heel vaak gaan we nu al ten rade bij Fluvius, omdat we er zelf geen expertise over hebben.”

Voor het inbrengen van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en armaturen van de openbare verlichting, krijgt de stad een vergoeding op basis van een recente inventaris. “Die vergoeding bestaat voor een deel uit cash (25%) en een deel in niet-dividendgerechtigde OV-aandelen (75%). Door die overname doet de stad een vierledig voordeel. Ten eerste is er een snellere omschakeling naar duurzame LED verlichting mogelijk dan indien de stad zelf zou investeren. Tegen 2030 zou het volledige openbare verlichtingsnet naar led omgeschakeld zijn. Jaarlijks zullen ongeveer 270 lichtpunten naar led overgeschakeld worden. Eind 2018 had Poperinge 338 led lichtpunten en in totaal 3550 lichtpunten. Daarnaast creëren we een sneller effect op vlak van duurzaamheid, CO2-reductie, binnen het burgemeestersconvenant. Er ontstaat een ook financieel voordeel van 1,2 miljoen euro in vergelijking met het zelf investeren als stad in de omschakeling naar led. Ook is er een betere opvolging van technische evoluties en opportuniteiten mogelijk om toekomstige voorzieningen aan elkaar te koppelen.”

De stad zal samen met Fluvius een jaarlijks actieplan opmaken om te bepalen welke straten eerst worden omgeschakeld. Prioritair zouden alle lichten die de volledige nacht blijven branden aangepakt worden. “Na 5 à 6 jaar zouden die 1550 lichtpunten omgeschakeld zijn. Binnen diezelfde termijn genereert dat een extra besparing van 45 ton CO2 en een 60.000 euro”, legt schepen Desmyter uit.

“Daarnaast kiezen we er ook voor om de openbare verlichting te verduurzamen. Dit betekent dat een gedeelte van de openbare verlichting tijdens de minst drukke uren van de nacht zullen gedoofd worden, namelijk van 24 uur tot 5 uur met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht. Het gaat over ongeveer 2.000 lichtpunten van de in totaal 3550 lichtpunten op grondgebied Poperinge, die zo elk 1300 uur op jaarbasis gedoofd zouden worden. De volledige openbare verlichting schakelt om naar led-verlichting tegen 2030.de verlichting die wél de volledige nacht blijft branden zou gedimd worden tijdens de minst drukke uren van de nacht van zodra dat technisch mogelijk is. Van dimbare verlichting merk je zelf eigenlijk niets. De monumentverlichting zou 7/7 gedoofd worden om 24 u. zonder ‘s morgens opnieuw aan te steken. De verlichting langs primaire wegen (zoals Frans Vlaanderenweg en Westhoekweg) en secundaire wegen (zoals N39 naar Roesbrugge en N321 naar Vleteren) en de stadsring zouden continu blijven branden. De belangrijkste invalswegen van stadskern en dorpen, openbare pleinen en de industriezone blijven ook de volledige nacht verlicht. In eerste instantie zou de verlichting lus per lus aangepast worden in 2020. De aanpassingen daartoe worden geraamd op 57.000 euro. Het doofscenario spaart een kleine 40 ton CO2 uit op jaarbasis en spaart de stad een geschatte financiële besparing van 50.000 euro uit op jaarbasis.”