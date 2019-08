Herdenkingsactiviteiten voor 75ste verjaardag ‘Poperinge bevrijd’ LBR

23 augustus 2019

17u26 0 Poperinge Poperinge werd bevrijd door de 1ste Poolse tankdivisie op vrijdag 6 september 1944. De stad viert die 75ste verjaardag met een aantal activiteiten.

Alle activiteiten binnen de 75ste verjaardag van de Poolse bevrijding zijn gratis bij te wonen. Het programma start om 11 uur met een beiaardconcert door Ludo Geloen vanop de toren van de St.-Bertinuskerk. Dit gebeurt tijdens de vrijdagsmarkt.

Poolse muziek staat op de agenda: nationale hymne van Polen, arrangementen van pianowerk van Fr. Chopin, enkele Polonaises en andere Poolse volksliedjes, een melodie van Jan Paderewski (componist, pianist en voorzitter van de Poolse Nationale Raad vanaf 1940 te London) en we’ll meet again. ‘s Avonds volgt om 19 uur een herdenking met kransneerlegging aan het herinneringsbord op de gevel van het stadhuis. Deze herdenking gebeurt in aanwezigheid van schepencollege, oudstrijders en de Poolse ambassadeur. De harmonie St.-Cecilia brengt de nationale hymnen.

Een uur later volgt een concertavond met receptie in CC Ghybe. Het concert is gratis, maar inschrijven is wel verplicht gezien er maar 120 plaatsen beschikbaar zijn. Inschrijven kan via toerisme@poperinge.be. Yves Bondue, Annelies Detru en Marieke Rabaey brengen een muzikale avond, met zowel Poolse volksliederen en dansen als Poolse klassieke muziek van Chopin. Zowel Annelies Detru (gitaar) als Marieke Rabaey (piano) zijn van de streek. Annelies uit Renigelst is lerares gitaar aan de academie en studeerde een aantal jaar aan het conservatorium van Wroclaw (Polen). Marieke studeerde piano aan het conservatorium in Antwerpen, geeft ook les aan de academie en treedt op als soliste in binnen- en buitenland. Ze dirigeert het Provens jeugdorkest. De muzikale avond is een organisatie van Stad Poperinge i.s.m. Eventsoutsidethebox.