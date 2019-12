Helpen bij amfibieënoverzet? Kom naar vergadering op 8 januari

Christophe Maertens

27 december 2019

14u00 1 Poperinge De amfibiewerkgroep van Natuurpunt Poperinge – Vleteren organiseert op woensdag 8 januari om 20 uur een startvergadering over de amfibieënoverzet in CC Ghybe in Poperinge.

“De voorbije 20 jaar zetten we zomaar eventjes 66.656 padden over op de Nachtegaalstraat en Leeuwerikstraat”, aldus Guido Quaghebeur van Natuurpunt Poperinge-Vleteren. “We doen verder en geven deze amfibieën de nodige steun om te overleven en te zorgen voor het nageslacht.” Vanaf eind januari starten de eerste amfibieën aan hun jaarlijkse trek naar de paaiplaats. Daar worden de eitjes afgezet en bevrucht. “Maar om de poel te bereiken, moeten de diertjes de druk bereden wegen oversteken, met veel slachtoffers als gevolg”, aldus de voorzitter. “Door het plaatsen van schermen, het verzamelen en overzetten van de padden, bruine kikkers en salamanders vermijden we dit. Tijdens de startvergadering maken we de afspraken voor het plaatsen van de draad en folie, de taakverdeling van de overzet en de afbraak van het materiaal. We overlopen ook de soorten met hun specifieke kenmerken, zodat ze vlot herkend kunnen worden. Nieuwe medewerkers zijn zeker gewenst en dus van harte welkom op deze startvergadering.” Alle info via Dirk Waeyaert, Krombekestraat 2, 8640 Westvleteren, tel. 057/40.02.56, 1dirk.waeyaert5@proximus.be. De organisatie is in handen van de amfibiewerkgroep Natuurpunt Poperinge – Vleteren. Meer info op www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be.