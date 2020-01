Hellekapelle en ’t Schellewerk moeten nieuwe woonzorgzone vormen in het hart van Poperinge LBR

07 januari 2020

15u45 0 Poperinge De Poperingse technische dienst is bezig met de heraanleg van de sites Hellekapelle en ’t Schellewerk voor de nieuwe woonzorgzone in het hart van Poperinge. De voetpaden worden heraangelegd met extra aandacht voor minder mobiele gebruikers.

Het stadsbestuur wil de komende jaren een woonzorgzone creëren in het hart van Poperinge. Die omvat Lokaal Dienstencentrum De Bres, rusthuis Proventier, OCMW-ouderenwoningen ’t Schellewerk, Hellekapelle en ’t Wingeroen, maar ook de privé-assistentiewoningen van residentie Belfort. “Het moet een zorgsite worden voor verschillende zorgbehoeften en noodoproepsystemen die verbonden zijn met Proventier en met een sociaal restaurant in Bistro Proventier. Ook de dienst Seniorenzorg is er nauw mee verbonden met haar klusjesdienst, poetshulp, maaltijden aan huis, maatschappelijk werkers en ergotherapeuten”, vertelt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen).

“Niet alleen willen we alle diensten in deze zone versterken, de zone moet ook goed toegankelijk zijn. Daarom gaan we de voetpaden in ’t Schellewerk en Hellekapelle heraanleggen met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid voor minder mobiele gebruikers. We willen ook het buurtgevoel aanwakkeren door de centrale pleintjes te opwaarderen tot een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.”

Meer groen

“Daarnaast gaan we ook werk maken van meer groen op de woonzorgsite, met vaste planten, bomen en bloemenweides. Groen die bijenvriendelijk is, makkelijk pesticidenvrij te onderhouden is en het hele jaar door kleurvariatie zal geven.”

De stad heeft voor dit project geen beroep gedaan op studiebureaus of aannemers. “De technische dienst heeft het ontwerp zelf getekend en de groendienst heeft het groenplan uitgewerkt. Ook de aanleg gebeurt door onze eigen dienst openbare werken en onze groendienst. De werken zullen een jaar duren.” De kostprijs bedraagt honderdduizend euro.