Heemkring aan de Shreve brengt filmmontage: Groot-Poperinge tijdens WOII LBR

29 oktober 2019

17u06 0 Poperinge Nu de activiteiten rond 14-18 wat afgenomen zijn, wil de Heemkring Aan de Schreve 75 jaar bevrijding in 1944 niet uit het oog verliezen. Op vrijdag 8 november geven ze een overzicht van Groot-Poperinge tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“De Tweede Wereldoorlog was het laatste grote conflict in West-Europa en wat heeft dit voor een kleine stad als Poperinge betekend. Aan de hand van origineel en voor een belangrijk deel nooit vertoond beeldmateriaal geven we u een overzicht van Groot-Poperinge tijdens de Tweede Wereldoorlog”, vertelt Willy Tillie van Heemkring aan de Schreven. “Ons bestuurslid, Luc Cleenewerck, heeft naast het gekende filmpje van Ernest Leeuwerck over de Poolse tanks die in september 1944 door de Gasthuisstraat rijden nog tal van andere filmdocumenten ontdekt: een Duitse colonne die in 1940 door de Gasthuisstraat rijdt, beelden uit de Duitse propagandafilms waar Poperinge en de Westhoek in voor komen, de Poolse tanks die in 1944 de Grote Markt op rijden, de vernielingen in het College in 1944 en verschillende verhalen van geïnterviewde Poperingenaars die het allemaal meegemaakt hebben.” Dat alles wordt overgoten met een reeks van minder of totaal ongekende foto’s en affiches die door Willy Tillie aangereikt werden.

De projectieavond vindt plaats in de Gotische Zaal van het Poperingse stadhuis op vrijdag 8 november om 20 uur. Niet-leden betalen 5 euro, gewone leden 3 euro, steunende leden 1 persoon gratis per gezin en ereleden 2 personen gratis per gezin.