Heemkring aan de Schreve toont beelden van Adolf Hitler in Poperinge LBR

15 november 2019

14u27 0 Poperinge In een nieuwe videomontage over de Tweede Wereldoorlog van Heemkring aan de Schreve zijn beelden opgedoken van Adolf Hitler in Poperinge.

Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding heeft Heemkring aan de Schreve een overzicht van Groot-Poperinge tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgebracht. “We hebben daarbij nooit eerder vertoond beeldmateriaal gevonden”, vertelt bestuurslid en cineast Luc Cleenewerck. “In een kort fragment zien we de wagen van Hitler die door de Vlamingstraat rijdt. Op de beelden kun je zien dat er overal puin ligt. Er zijn ook beelden van Hitler in Ieper, Langemark en bij een veldkeuken. Deze documentaire is opgebouwd rond nooit vertoond beeldmateriaal van plaatselijke cineasten, beelden uit het Duitse Wochenschau-nieuwsjournaal of andere documentaires. Daarnaast hebben we ook foto’s en documenten uit het archief van de Heemkring gebruikt en tientallen uren interviews die vijf jaar geleden werden afgenomen voor de dvd bij het boek ‘Van Zwart Brood en Soldaatje Spelen’.”

Wie de filmmontage van Adolf Hitler in Poperinge wil zien moet alvast 15 mei 2020 in zijn agenda noteren. “Dan gaan we de filmmontage om 20 uur tonen in eetcafé Oud Vlaenderen op de Grote Markt.”