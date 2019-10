Hartveilige stad samen met Rode Kruis LBR

01 oktober 2019

17u55 0 Poperinge Poperinge is sinds 2009 een ‘hartveilige stad’. De gemeenteraad keurde een nieuwe overeenkomst met het Rode Kruis goed om blijvend basisopleidingen ‘reanimeren en defibrilleren’ te organiseren.

In samenwerking met de plaatselijke Rode Kruis-afdeling worden regelmatig publiek toegankelijke opleidingen tot de technieken van de reanimatie en het gebruik van de AED-toestellen georganiseerd binnen het kader van Poperinge ‘een hartveilige stad’. De opleidingen worden gratis aangeboden aan de inwoners; ook het personeel van stad, OCMW en AGB De Kouter volgde een dergelijke opleiding. Alle cursisten krijgen een DVD met handboek.

De stad plaatste al 7 publiek toegankelijke AED-toestellen: in Poperinge (3), Proven, Reningelst, Roesbrugge en Watou. Twee bijkomende publiek toegankelijke AED-toestellen werden daarnaast voorzien door derden. De gemeenteraad keurde een nieuwe overeenkomst met het Rode Kruis goed voor de komende twee jaar. Dit houdt in dat er blijvend enkele basisopleidingen ‘reanimeren en defibrilleren’ georganiseerd worden in samenwerking met de lokale Rode Kruis-afdeling.