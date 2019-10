Hartveilig Poperinge verlengt overeenkomst met Rode Kruis LBR

01 oktober 2019

Poperinge Het stadsbestuur heeft een nieuwe overeenkomst goedgekeurd met het Rode Kruis om basisopleidingen 'reanimeren en defibrilleren' te organiseren. Poperinge is sinds 2009 een 'hartveilige stad'.

In samenwerking met het plaatselijke Rode Kruis worden regelmatig opleidingen rond reanimatie en het gebruik van defibrillatoren georganiseerd. De opleidingen worden gratis aangeboden aan de inwoners, maar ook het personeel van stad, OCMW en AGB De Kouter hebben zo’n opleiding gevolgd. Alle cursisten krijgen een dvd met een handboek. De stad heeft al zeven AED-toestellen, of defibrillatoren, in de stad opgehangen: drie in Poperinge en telkens één in Proven, Reningelst, Roesbrugge en Watou. De gemeenteraad heeft nu een nieuwe overeenkomst met het Rode Kruis goedgekeurd voor de komende twee jaar. Dit houdt in dat er opnieuw enkele basisopleidingen ‘reanimeren en defibrilleren’ zullen georganiseerd worden.