Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen, #samentegencorona: ontdek hier de initiatieven uit Poperinge Laurie Bailliu

18 maart 2020

13u34 0 Poperinge Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de take-away- en deliverymogelijkheden in uw gemeente onder u aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip: stuur ons een mailtje naar westhoekregio@hln.be.

‘t Hommelhof: afhalen of haal de chef in huis

“Met een volle koelkast en onbesmette goesting hebben we alles in huis om van een noodgedwongen quarantaine een gastronomisch troostmoment te maken. Even het menu bekijken op de website, bestellen en afhalen. Zo simpel kan het zijn! Wie het nog exclusiever wil, haalt gewoon de chef in huis. Een degelijk fornuis, een werkende oven en voldoende tafels en stoelen meer heb je niet nodig”, zo klinkt het bij het restaurant ‘t Hommelhof. Alle vragen en bestellingen via ’t Hommelhof: 057/38.80.24 of www.hommelhof.be.

Restaurant Amfora

Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 maart hoef je niet te koken als het van restaurant Amfora afhangt. De traiteurlijst kan je op Facebook nalezen. Restaurant is de volledige week bereikbaar voor bestellingen. Vooraf bestellen gebeurt via 057/33.94.05 of via info@hotelamfora.be. Af te halen en thuis op te warmen op vrijdag 20 maart en zaterdag tussen 17 uur en 19.30 uur. Op zondag 22 maart kun je afhalen tussen 10 uur en 12 uur.

D’n Hommelzak : afhalen

In D’n Hommelzak kun je alles afhalen die je normaal op de menukaart kan terugvinden. Elke dag is er ook een dagschotel die wordt gedeeld via Facebook. Bestellen gebeurt telefonisch via 057 33 71 72. Afhalen kan tussen 11.30 uur en 14 uur en tussen 17.30 uur en 20 uur.

Frituur De Post: afhalen

‘ls we allemaal een beetje de voorzorgsmaatregelen volgen kunnen wij blijven lekkere frietjes bakken voor jullie. Moest je deze komende dagen in de rij willen gaan staan gelieve buiten de rij te vormen”, zo klinkt het bij frituur De Post. De frituur is open tijdens de normale openingsuren, maar de frietjes kan je niet meer ter plaatse opeten.

Frituur ‘Du Tram’: afhalen

Drie weken zonder frietjes? Dat kan niet. Zo denkt ook frituur ‘Du Tram’. Op de normale openingsuren kan je frietjes afhalen.

Frituur ‘t Patatje: afhalen

De zaakvoerders van frituur 't Patatje in Roesbrugge vragen om zoveel mogelijk de bestellingen door te bellen via 0473/95.28.26. Dit om wachtrijen tot een minimum te herleiden. Indien mogelijk, graag ook betalen met bancontact. “Beter voorkomen dan genezen”, klinkt het.