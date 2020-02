Gwendoline en Philippe zeggen ‘ja’ op Valentijnsdag Laurie Bailliu

14 februari 2020

17u12 0 Poperinge Één koppel gaf elkaar het jawoord op Valentijnsdag en dat waren Philippe Goudenhooft en Gwendoline Vanraes. Na 22 jaar stapten ze in het huwelijksbootje en daar zijn dochter Laure en zoon Xander heel tevreden mee.

Na 22 jaar samen zijn Philippe Goudenhooft (40) en Gwendoline Vanraes (40) in het huwelijksbootje gestapt. “Ik heb altijd gezegd dat ik niet ging trouwen voor mijn 40ste”, lacht Philippe. “Waarom nog na 22 jaar trouwen? Je wordt ouder en je begint toch na te denken over de toekomst, de kinderen… Een huwelijksfeest, dat is iets dat de kinderen ook echt wel graag wilden.”

Philippe en Gwendoline leerden elkaar kennen toen ze allebei in Poperinge naar school gingen. “Ik ging Gwendoline eerst koppelen aan een vriend van mij, maar ik ben dan toch van gedacht veranderd”, lacht Philippe. “En nu dus 22 jaar en 2 kinderen later zijn we getrouwd”, vult de kersverse echtgenote Gwendoline aan. Dochter Laure (14) en zoon Xander (12) zijn enthousiast over het huwelijk van hun papa en mama. “Het is een toffe dag en straks nog een feestje”, klinkt het bij de kinderen.

“We hadden al veel gesproken over trouwen, maar het was er nog nooit van gekomen. Drie maanden zijn we maar verloofd geweest. Toen ik wist dat we echt gingen trouwen, heb ik onmiddellijk gezegd dat ik op Valentijnsdag wilde trouwen. Het is een dag om nooit te vergeten, een symbolische dag”, zegt Gwendoline. “Het is alvast een dag waardoor ik onze huwelijksverjaardag niet zal vergeten”, klinkt het bij Philippe.

Speciaal moment

Ook voor schepen van liefde Loes Vandromme (CD&V) is een huwelijk voltrekken op Valentijnsdag een speciaal moment. “De ene trouw is de andere niet, maar als er een speciale dag is, geeft dat toch wel altijd iets. Zo is Valentijn er een”, zegt schepen Vandromme. “Maar ook speciale data voor het koppel zelf, maakt het speciaal. Ik denk aan de dag dat men elkaar leerde kennen, de dag van geboorte van zoon of dochter, de dag dat men iemand verloor... Het is altijd wel leuk als er een speciale betekenis is.”