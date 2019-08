Grote Markt bijna klaar voor Marktrock Poperinge LBR

30 augustus 2019

18u10 0 Poperinge De organisatie van Marktrock Poperinge maakt de Grote Markt in Poperinge klaar voor hun dagfestival. Het gratis festival start om 15.00 uur.

De laatste zaterdag van augustus en van de vakantie staat in het teken van Marktrock Poperinge. De organisatie is druk in de weer om de Grote Markt volledig om te vormen tot festivalterrein. Red Spot Jr, Nevermind Nessie, Laura Tesoro, De Mens, Rewind Fast Forward en dj Dimitri Wouters vind je zaterdag op het Poperingse podium. Het gratis dagfestival start om 15.00 uur met Red Spot Jr. Toegang tot het festivalterrein kan via de Veurnestraat, Hoek Gasthuisstraat- Grote Markt – Vlamingstraat en Guido Gezellestraat. Op vrijdagavond stelt de organisatie de backstage en VIP-tent open als pop-upcafé, waar iedereen welkom is.

Het volledig programma en alle praktische informatie van Marktrock Poperinge kan je nalezen op www.marktrockpoperinge.be.