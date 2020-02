Groen-raadslid: Wanneer verdwijnen illegale mestopslagsilo’s in Watou? Laurie Bailliu

25 februari 2020

12u53 0 Poperinge Gemeenteraadslid Alex Colpaert (Groen) vraagt zich af waarom de illegaal geplaatste mestsilo’s in Watou er nog altijd staan. Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) haalde aan dat het een complex dossier is en dat de beroepstermijn van zestig dagen nog loopt.

“Eind januari van vorig jaar stelden bewoners van de Gravendreef vast dat op enkele dagen tijd twee grote silo’s werden neergepoot naast de hoeve van de Gravendreef 7 in Watou. Snel werd duidelijk dat deze dienden als mestopslagplaats. Heel wat vrachtwagens en landbouwvoertuigen voerden namelijk van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat mest aan. Bij navraag bleek dat hiervoor geen vergunning was aangevraagd”, sprak gemeenteraadslid Alex Colpaert (Groen) tijdens de laatste gemeenteraad. “De milieupolitie deed de nodige vaststellingen, nadat een buurtbewoner klacht had ingediend op 4 februari. Op 11 maart gaf onze burgemeester het bevel om de installatie te verzegelen. De eigenaar besloot om alsnog ter regularisatie de vergunning aan te vragen. Er werden daarop bezwaren ingediend door onder andere de omwonenden en de West-Vlaamse milieufederatie. Ook onze partij Groen diende een bezwaar in met verschillende argumenten.”

Fietstoeristen

“Het schepencollege nam in zitting van 16 juni de beslissing om de omgevingsvergunning te weigeren, waarop de zaakvoerder in beroep ging bij de Provincie. Op 21 november weigerde deze ook om de vergunning af te leveren, wat werd medegedeeld aan het schepencollege en geacteerd werd door deze op 9 december. Nu, bijna 3 maanden verder en een jaar na de illegale plaatsing ervan, staan de silo’s nog steeds het landschap te ontsieren. Waarom heeft het meer dan een maand na de PV van vaststelling geduurd voordat de mesttransporten werden stilgelegd? Werden er maatregelen werden genomen voor een snel herstel van het mooie landschap door het bevel te geven aan de eigenaar om de silo’s te verwijderen? Het toeristisch seizoen wordt binnenkort op gang getrokken en van zodra het weer het toelaat is de Gravendreef een veelvuldig door fietstoeristen gekozen weg in het fietsnetwerk van onze provincie”, zei gemeenteraadslid Colpaert.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V):“In Vlaanderen kan het nogal complex zijn op dat vlak. Waar ligt de specifieke reden? We bevinden ons in de omgevingsregelgeving en dat omvat twee luiken: het milieu- en het stedenbouwkundige luik. Bij de oude regelgeving had de burgemeester geen bevoegdheid om het vlak van stedenbouw, maar wel op milieu. Op dit moment is die regelgeving wel anders”, zei burgemeester Dejaegher. “Hoe komt het dat ze er nu nog steeds staan? Er is een periode nodig uiteraard om de volledige procedure te doorlopen. Ik zou er niet aan denken om bepaalde zaken af te breken wanneer de volledige besluitvorming nog niet is afgerond. Recent werd deze afgerond en uiteraard volstaat het niet door een beslissing te nemen. Momenteel loopt nog de beroepstermijn van zestig dagen.”