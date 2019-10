Griezelen in Poperinge LBR

28 oktober 2019

17u13 0 Poperinge Met Halloween kan je griezelen in het zwembad of in het Hopmuseum.

Het Halloweenprogramma wordt op gang getrokken op woensdag 30 oktober met de Halloween-film ‘IT’. Afspraak op het binnenplein van het Hopmuseum om 19.45 uur. Daarna wordt naar een unieke locatie in Poperinge getrokken waar de film zal spelen. Prijs is 5 euro inclusief een zakje popcorn. Inschrijven is verplicht en kan via cultuur@poperinge.be.

Op donderdag 31 oktober wordt de binnenkoer van het Hopmuseum omgetoverd tot een sprookjesachtige omgeving. Vuur en magie zullen voor verwondering zorgen. Professor Lupulus neemt je in het Hopmuseum mee op stap. De belevingstocht voor kinderen tussen 4 en 8 jaar oud is gratis. Oudere broertjes en zusjes mogen ook meegenieten van de belevingsnamiddag. Van 14.30 uur tot 17.30 worden de is er Halloween kindergrime. Het Vuurtheater is een interactieve show en start om 18 uur. Het is een mengeling van voorshow, clownerie en streettheater en wordt gedragen door meeslepende en leuke muziek. Moedige kindjes krijgen de kans om deel te nemen. Van 18 uur tot 19 uur kunnen de kinderen zich tijdens de vuurshow opwarmen met een gratis warme kop pompoensoep. Vanaf 19 uur is er het vuurspektakel Julia Fire. Deze vuurshow is een totaalspektakel met meerdere vuurartiesten. Van vuurspuwen en vuureten tot choreografieën op muziek met vuurwaaiers en andere attributen.

In het Sport- en Recreatiebad De Kouter wordt er ook Halloween gevierd. Om 15 uur kleurt het water bloederig rood en dat geeft het signaal voor de start van het Halloweenzwemmen voor kinderen. Tussen 16 uur en 18 uur is er kindergrime in de bowling voorzien. Vanaf 18.30 uur wordt het bad nog wat bijgekleurd en zorgen stroboscoopverlichting en aangepaste muziek voor een scary sfeertje.