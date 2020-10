Griezelen in Poperinge tijdens Halloweenwandeling of in het Halloweenhuis Laurie Bailliu

02 oktober 2020

In Poperinge zal er met Halloween kunnen gegriezeld worden! Een halloweenwandeling in het stadspark en een halloweenhuis in de Gasthuisstraat staan op het programma.

Het Burggraaf Frimoutpark wordt met Halloween, zaterdag 31 oktober, met licht en geluid omgetoverd tot een schrikwekkend halloweentafereel. “In groepen van 25 personen word je door het park gegidst. Onderweg ontdek je het verhaal van enkele bizarre Poperingse figuren, onder andere de bultenaar, de hopduvel en de Poperingse heksen. De personages worden vertolkt door acteurs van theatergezelschappen Ic Dien en Langhoirs Victorinen”, zo kondigt Stad Poperinge aan. De organisatie is een samenwerking tussen stad Poperinge en Events outside the box.

Het startpunt van de halloweenwandeling is de ingang van het Burggraaf Frimoutpark (kant van de Komstraat). Het eindpunt wordt voorzien ter hoogte van Veurnestraat 11. De wandelingen starten om 17.30 uur, 18 uur, 18.30 uur, 19 uur, 19.30 uur, 20 uur, 20.30 uur en 21 uur Een tijdsslot kies je bij reservatie. De tocht duurt anderhalf uur en de richtleeftijd voor deze actviteit is 10 jaar. Tickets kosten 5 euro (MIA-tarief 1 euro) en kan bestellen via www.poperinge.be/webshop. Vooraf reserveren is verplicht en ook een eigen mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar.

Ook de vzw Vrienden van Poezewoef oganiseren op 31 oktober een halloweentocht, maar dan voor honden en hun baasjes. Ook kinderen en ouders zijn welkom. Het parcours is ongeveer 5,5 kilometer en loopt door het stadscentrum langs verlichte en donkere straten, neem dus een zaklamp mee. Er wordt gestart in de Professor Dewulfstraat en gaan verder via Quintens Wandeling. Deelnemen kost (ouder dan dan 5 jaar) 5 euro. Wie verkleed komt, maakt kans op een leuke prijs! Het beste kostuum wint. Ook het mooiste hondenkostuum wordt gekozen. Alle opbrengst gaat naar Dierenasiel Poezewoef en is ten voordele van de dieren. Er wordt in groepjes van max. 5 personen ouder dan 12 jaar gelopen, zodat de wandeling coronaproof kan verlopen. Vertrekken doe je volgens het tijdslot dat je kiest bij inschrijving. Inschrijven is verplicht en gebeurt via deze link of via vriendenvanpoezewoef@gmail.com. Betalen gebeurt ter plekke.

Halloweenhuis

Op vrijdagavond 30 oktober opent het halloweenhuis in de Gasthuisstraat zijn deuren. Samen met je bubbel kan je de donkere kantjes van het Poperingse griezelhuis ontdekken. Het Halloweenhuis zal je vinden in de Gasthuisstraat 9. De openingsuren zijn vrijdag 30 oktober van 16 uur tot 18 uur, zaterdag 31 oktober van 10 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur, woensdag 4 november van 10 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur. Reserveren hoeft niet, maar een eigen mondmasker is wel verplicht vanaf 12 jaar. De richtleeftijd voor het Halloweenhuis is vanaf 6 jaar.

Het maandelijks voorleesmoment van de bibliotheek wordt voor de gelegenheid in een halloweenjasje gestoken. De verteller kruipt in de huid van een griezelig personage en haalt de leukste stemmetjes boven. Het spannende verhaal wordt op een unieke locatie gebracht op woensdag 4 november van 14.30 uur tot 15.30 uur in D’n Aria, via koer Hopmuseum. Inschrijvingen gebeurt via Bibliotheek Poperinge (bib@poperinge.be). De richtleeftijd voor het voorleesuurtje is vanaf 2,5 jaar.