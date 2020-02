Griet en Babs willen Prinses Carnaval Poperinge worden: “Na acht jaar eindelijk twee kandidaten” LBR

16 februari 2020

12u11 0 Poperinge De Orde van de Feestneuzen maakt zich op voor een spannende verkiezing van Prinses Carnaval. Voor het eerst in acht jaar nemen weer twee kandidaten het tegen elkaar op voor een spannende verkiezing. Griet ‘Grietje’ Defever en Babs Verbrugghe gaan dit jaar voor de titel van Prinses Carnaval Poperinge. De verkiezing zal dit jaar plaatsvinden in OC De Croone in Proven. “Noodgedwongen trekken we naar een deelgemeente. De polyvalente zalen in het centrum zijn echt te duur.”

Voor het eerst in jaren zijn er twee kandidates bereid om het tegen elkaar op te nemen om de titel van prinses carnaval in de wacht te slepen. Vorig jaar werd Stephanie Gokelaere Prinses Carnaval van Poperinge en was ze de enige kandidate. “Of de prinsessenverkiezing een tweede adem heeft gevonden? Ik denk dat het eerder toeval is dat er dit jaar twee kandidates zijn. Beide wilden dit jaar écht deelnemen en hebben zich niet teruggetrokken toen bleek dat ze een tegenkandidate zouden hebben”, zegt voorzitster Evelyne Devos van O.V.D. Feestneuzen. “We zijn uiteraard heel tevreden en enthousiast. Na acht jaar mocht er wel eens verandering komen. Toch zijn we heel trots dat we altijd met één kandidate de verkiezing konden organiseren.”

Grietje en Babs

De tweede kandidates die het dit jaar tegen elkaar opnemen zijn Griet ‘Grietje’ Defever (39) van O.V.D. Flodders en Babs Verbrugge (18) van O.V.D. Dubbeldeckers. “Door mijn vriend prins Wim ben ik in de carnavalswereld terechtgekomen. Zijn campagnejaar en die van prinses Kimberly en prinses Stephanie heb ik meegemaakt van dichtbij. Na een tijdje begon het ook bij mij te kriebelen. Ik wil graag onze Hoppestad vertegenwoordigen in Poperinge en erbuiten. Ik zei al een tijdje dat ik in 2020 wilde deelnemen aan de verkiezing. Één keer en daarna nooit meer”, zegt kandidate Grietje die nu een vijftal jaar actief is in de carnavalswereld. “Ik ben spontaan, goedlachs en ik drink graag eens een pintje. Lachten en leute maken, is het belangrijkste.

Kandidate Babs is een drietal jaar actief binnen de carnavalskringen. “In mijn familie zijn er enkele prinsen en prinsessen carnaval. Vorig jaar heb ik deelgenomen aan de verkiezing voor Junior Prinses, maar ik heb het toen niet gehaald. Als ik dit jaar geen Prinses Carnaval wordt, zal ik het zeker nog eens proberen. Al zou ik daarmee wel enkele jaren wachten. Door de carnavalswereld ben ik opengebloeid. Ik wil als Prinses Carnaval Poperinge graag op de kaart zetten.”

Polyvalente zaal

De verkiezing Prinses Carnaval vindt plaats op zaterdag 14 maart om 19.11 uur in OC De Croone. Vanaf 20 uur kan er gestemd worden in de zaal. “De verkiezing bestaat uit een voorstellingsproef, muzikale stunt, praktische proef. Een jury beoordeelt alle proeven. De kaartenverkoop en stemmen uit de zaal tellen ook mee”, zegt voorzitster Evelyne. “Dit jaar trekken we naar OC De Croone in Proven met onze verkiezing. Jarenlang zaten we in zaal De Gilde, maar die zaal is niet meer beschikbaar. De Gilde werd ook wel iets te klein voor ons, maar een andere, goedkope optie was er niet. We zijn dit jaar genoodzaakt om naar een deelgemeente te trekken. Een betaalbare zaal in het centrum is er voor ons niet. We hopen dat de aankoop van Gasthof De Kring hier verandering in kan brengen en een betaalbare polyvalente zaal zal opleveren. De kostprijs van bijvoorbeeld zaal Maeke Blyde is het driedubbel in vergelijking met OC De Croone in Proven”, zegt Evelyne. “Ik denk niet dat we minder toeschouwers zullen hebben door onze locatie. Wie echt wil supporteren en stemmen, zal zeker afzakken naar De Croone. Daarnaast hebben we ook een shuttledienst die toeschouwers veilig kan thuisbrengen.”