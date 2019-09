Grensoverschrijdende TV op Flandres-TV met ‘Welkom’ LBR

30 september 2019

16u12 0 Poperinge Het digitaal televisiestation Flandres-TV begon zondag met het uitzenden van het maandelijkse programma ‘Welkom’ over wat er leeft in de Westhoek en net over de grens in Frankrijk. De eerste aflevering had als thema ‘terug naar school’.

‘Welkom’ is een Frans-Belgisch programma, in beide talen, geproduceerd door Flandres Télévision en Events Outside The Box. De eerste aflevering van het tv-programma werd zondag uitgezonden. Het programma is een onderdeel van een Interreg-project.

“Welkom is een maandelijks programma van dertig minuten, aangeboden op sociale media. Het doel is eenvoudig: het samenbrengen en verenigen over de grens heen van Fransen en Belgen”, zegt Geert Gombeir van Events Outside The Box. “Dit programma is volledig tweetalig, met aandacht voor verschillende onderwerpen. Onder andere een agenda die informatie biedt over evenementen aan beide zijden van de grens, met ook gasten die rond het grensoverschrijdende al actief zijn. Het Welkom-programma zoekt thema’s in de aan elkaar grenzende regio’s Flandre Intérieure en de Westhoek.” Mogelijk thema’s en onderwerpen voor het programma zijn cultuur, mobiliteit, economische ontwikkeling en toerisme. De eerste aflevering had als thema ‘terug naar school’. Er volgen nog 15 maandelijkse uitzendingen.

20.000 volgers

“FlandresTV, is een digitaal tv-station, dat is gestart in 2013. Momenteel heeft het 20.000 volgers op Facebook. Deze web-tv heeft twee werknemers en is gevestigd in Bailleul (59-France). Events Outside The Box wil op een originele manier, buiten de platgetreden paden, op zoek naar innovatie en waar mogelijk steun geven aan bestaande organisaties”, zegt Geert. “We gingen samen de uitdaging aan om iedere maand een tweetalig tv-programma gratis beschikbaar te stellen. Om zo ontmoetingen over de grens heen te realiseren. We gingen ervan uit dat er veel gemeenschappelijke punten zijn die vaak niet voldoende worden benadrukt. Het doel van ‘Welkom’ is om dit te verhelpen door te vertrouwen op een dicht en dus grensoverschrijdend partnernetwerk.” De eerste aflevering kan je herbekijken op de Facebookpagina van ‘Welkom TV’.