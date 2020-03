Grensovergangen fysiek afgesloten: “Wie nog zonder geldige reden de grens passeert, kan rekenen op een proces-verbaal” Christophe Maertens

23 maart 2020

16u45 8 Poperinge In Heuvelland en Poperinge werden maandag een aantal grensovergangen met Frankrijk volledig afgesloten. Dat gebeurt nadat de overheid een verbod oplegt de grens nog over te steken. Het fysiek blokkeren gebeurt omdat de politie onmogelijk de vele kleine grenspassages dag en nacht kan controleren. Wie de regels aan zijn laars lapt, riskeert een boete tot 4.000 euro.

Sinds vrijdag zijn in het kader van de bestrijding van het coronavirus alle niet-essentiële verplaatsingen naar ons land verboden. Buitenlanders mogen alleen de grens oversteken als het gaat om woon-werkverkeer, goederenverkeer of een medische of familiale noodzaak. “De grens afsluiten betekent in de praktijk bij ons dat de politie de overgangen met Frankrijk controleert”, zegt Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge. “Als je weet dat er in Heuvelland en Poperinge samen al meer dan 40 grensovergangen zijn, dan besef je dat dit niet zo eenvoudig is. Vooral ook omdat er heel wat kleine wegen zijn waar de grens overloopt. Het is onmogelijk om die allemaal de klok rond in de gaten te houden.”

De politie van de zone Arro Ieper vroeg om enkele plaatsen fysiek af te sluiten. “Op sommige plekken hebben we betonblokken neergepoot en andere grensovergangen werden afgesloten met aarde.” In Poperinge blijft de grens op twee plaatsen open: het centrum van Abele, aan het kruispunt Abeleplein, Abeelseweg en Trappistenweg, en de Abelestationsstraat, aan het kruispunt met de Frans-Vlaanderenweg. “Echter, ook bij die 2 grensovergangen is alle doorgaande verkeer verboden, uitgezonderd voor grensarbeiders van en naar het werk en goederentransport.”

“Normaal welkom, maar nu even niet”

Volgens de burgemeester waren er afgelopen weekend nog weinig Fransen die via Poperinge naar België kwamen. “Wie dat wel deed, nam een risico”, zegt Christof Dejaegher. “Normaal zijn die mensen heel welkom bij ons, maar nu niet en iedereen begrijpt wel waarom.”

Ook in Heuvelland werden een aantal grensovergangen met aarde of beton afgesloten. “In totaal kunnen passanten bij ons op 17 plaatsen de grens over, maar daarvan hebben we er 13 volledig dichtgemaakt”, zegt schepen Wieland De Meyer. “Via 4 straten blijft de doorgang mogelijk, als mensen kunnen aantonen dat het noodzakelijk is: Rodebergstraat in Loker, Douanestraat in Loker, Seulestraat in Nieuwekerke en Niepkerkestraat eveneens in Nieuwkerke.”

Waarschuwingen

In Heuvelland bleef het dit weekend, net zoals in Poperinge, rustig op vlak van Fransen die de grens overkwamen.

Toch moest de politie een aantal mensen, zowel van en naar Frankrijk terug richting binnenland sturen. “Er zaten daar personen bij die onbewust het land binnenreden, zowel van als naar Frankrijk, maar een aantal Fransen wou nog tabak komen kopen in België. Er waren er ook die naar ons land wilden komen wandelen, want in Frankrijk mag dat niet meer. Het bleef bij waarschuwingen, maar vanaf vandaag (maandag, nvdr) is het menens en zullen we pv’s uitschrijven”, aldus Glenn Verdu van de politiezone Arro Ieper.

Grensarbeiders die de grens toch over moeten vragen best een attest aan bij hun werkgever. Daarmee kan de doortocht gemakkelijker verlopen en hoeft de politie niet telkens een controle uitvoeren. Pas op: mensen de regels aan hun laars lappen, riskeren een boete tot 4.000 euro en celstraffen tot drie maanden.

Nog dit, op de Zwarteberg kreeg de politie hulp uit onverwachte hoek.