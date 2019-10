Gregoriaanse nachtegaal uit Zuid-Korea in zondagsmis LBR

30 oktober 2019

15u25 0 Poperinge De Zuid-Koreaanse Sowon Kim zingt zondag 3 november om 10.30 uur de gregoriaanse hoogmis in de kerk van Sint-Jan-ter-Biezen.

“De 26-jarige Sowon Kim is geboren in Daegu, een van de belangrijkste steden van Zuid-Korea. Via zondagsonderricht bij het jeugdkoor Pueri Cantores kwam ze er op tienjarige leeftijd in contact met het Gregoriaans.Dit opende voor haar de weg naar bekering, en bij haar doopsel nam ze de naam Agnes aan. Op tienjarige leeftijd kwam ze in 2003 voor het eerst naar Watou en sedertdien woonde ze er alle Festivals bij”, vertelt Bernard Deheegher van Internationaal Gregoriaans Festival van Watou. “Ze bezit een uniek stemtimbre en via het Festival van Watou kwam ze in 2012 in contact met het conservatorium in Parijs, waar ze (naast de studie van Frans en Latijn) verder Gregoriaans studeerde en er het diploma van gregoriaanse koordirectie behaalde. Sedert Pasen 2018 is ze dirigente van de Damesschola van het Choeur Grégorien de Paris. Ze dirigeert er deze schola en verzorgt talrijke concerten. Nu studeert ze in dezelfde stad aan de Sorbonne lyrische zang.” Op zondag 3 november zingt ze om 10.30 uur de gregoriaanse hoogmis in de kerk van Sint-Jan-ter Biezen.