Grauwe kiekendieven broeden in Sint-Sixtusabdij van Westvleteren Laurie Bailliu Gudrun Steen

27 augustus 2020

15u51 0 Poperinge Op landbouwpercelen van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren zijn afgelopen zomer twee nesten aangetroffen van de zeldzame grauwe kiekendief.

Een uitzonderlijk geval, want het waren de enige broedgevallen van deze soort in Vlaanderen dit jaar. De grauwe kiekendief werd eerst in Vleteren opgemerkt en enkele dagen later werd hij vergezeld van een vrouwtje. Het koppel had een voorkeur voor een grasveld naast de Sint-Sixtusabdij. Al snel bleek dat er ook een tweede paartje aanwezig was. Er werd contact opgenomen met broeder Michiel en broeder Benedikt van de Sint-Sixtusabdij. Zij verpachten de grond aan landbouwer Luc Rooryck, waarna afgesproken werd dat de landbouwer tijdig zou laten weten wanneer hij de percelen zou maaien. Door een beperkte oppervlakte rond het nest ongemaaid te laten, konden de grauwe kiekendieven ongehinderd verder broeden.

Geringd

Op 8 juli werden alle jongen in het nest voorzien van een wetenschappelijke ring door medewerkers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. De zes jongen kregen ook een opvallende gele kleurring om de poot. Op 16 juli vloog het eerste jong uit. Ook de andere grauwe kiekendieven vlogen kort daarna uit. “Dit geeft zoveel voldoening en toont aan wat we kunnen bereiken als mensen de handen in elkaar slaan. Dit hebben we te danken aan de samenwerking tussen de broeders van de Sint-Sixtusabdij, de landbouwer, een aantal overheidsinstellingen en een enthousiaste groep vogelaars”, zegt Wim Bovens van natuurwerkgroep De Kerkuil.

De grauwe kiekendief is een roofvogel uit de familie van de havikachtigen. Het vrouwtje is 45 centimeter groot, het mannetje is iets kleiner en is 38 centimeter groot.