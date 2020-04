Gratis vat voor alle St.Bernardus en De Kazematten vatenklanten Laurie Bailliu

15 april 2020

17u25 0 Poperinge Brouweri St.Bernardus steekt een hart onder de riem van alle horeca ondernemers en schenkt iedere vatenklant een gratis vat bier. Ook de Ieperse stadsbrouwerij De Kazematten tekent ook in op de gratis vat actie. Ook aan de bezoekers van de toeristische werking heeft brouwerij St. Bernardus gedacht. Alle cadeaubonnen die vervallen vóór 31 augustus 2020 blijven geldig tot het eind van het jaar. Cadeaubonnen kunnen nu ook online verstuurd worden.

“Ondertussen zijn we een maand ver met de quarantaine maatregelen naar aanleiding van het coronavirus en op dit moment is het nog hoogst onduidelijk wanneer de horecazaken terug zullen mogen opengaan. Vanuit brouwerij St.Bernardus leven we mee met de horeca ondernemers, vandaar dat we, en het is misschien maar een kleine pleister op de wonde, iedere vatenklant een gratis vat willen schenken”, zegt Pieter Verdonck van brouwerij St. Bernardus.

“Eens de horeca terug open mag, hopen we zo ons steentje bij te dragen in functie van een succesvolle heropstart. Iedere horecaklant kan zijn of haar gratis vat claimen via een nieuwe pagina op onze website. We gaan deze actie niet enkel communiceren via de respectievelijke bierhandelaars van iedere horecaklant. Ook de volgers van onze Facebookpagina gaan we oproepen om, de zaakvoerder van, hun stamcafé te taggen in de hoop de boodschap zo ruim mogelijk te verspreiden.” Net zoals Brouwerij St.Bernardus wenst ook Brouwerij Kazematten de vatenklanten te ondersteunen met een gratis vat. Brouwerij Kazematten is een samenwerking tussen de families Depypere van St.Bernardus en Ghequire van Rodenbach. “De horeca ondernemers kunnen hun vat ook online claimen. De communicatie hieromtrent zal gelijkaardig verlopen zoals de vatenactie van St.Bernardus.”

Verlenging cadeaubonnen

De quarantaine maatregelen hebben ook een grote impact op de toeristische werking van de brouwerij. “We hebben nog even de brouwerijwinkel open gehouden, maar ondertussen is naast Guesthouse Brouwershuis, Bar Bernard nu dus ook de brouwerijwinkel gesloten. Onze klantendienst staat wel paraat via telefoon en mail én onze webshop is ook nog steeds up & running. Gezien heel wat aangekochte cadeaubonnen vervallen in de komende weken en maanden hebben we beslist dat alle cadeaubonnen die vervallen vóór 31 augustus 2020, geldig blijven tot het eind van het jaar. Dit gaat zowel over cadeaubonnen voor de brouwerijwinkel, voor Bar Bernard als overnachtingen in Guesthouse Brouwershuis”, zegt Pieter.

“Gezien de social distancing maatregelen hebben we ook ingezet op de ontwikkeling van een nieuwigheid op onze webshop. Je kan nu ook cadeaubonnen online versturen naar iemand, inclusief jouw gepersonaliseerde boodschap voor de ontvanger! Zo helpen we de mensen toch terug iets dichter bij elkaar te brengen in deze vreemde tijden."

25% korting op webshop

De Facebookpagina van brouwerij St.Bernardus heeft ondertussen meer 25.000 volgers en dat wordt beloond. “We zijn heel verheugd om te zien dat onze online community op Facebook leeft én daarom hebben we besloten om komende zaterdag 18 april iedereen een blijk van onze waardering te geven. Op die dag bieden we 25% korting aan onze volgers, te besteden in onze webshop. De kortingscode wordt eerstdaags bekend gemaakt via onze Facebookpagina.”

Samen met de vereniging van Belgische Brouwers werd ook een actie op poten gezet om de horecaondernemers te steunen in de verkoop van aankoopbonnen. Via de website www.horecacomeback.be kan je zo jouw favoriete horecazaak nu al een duwtje in de rug geven.