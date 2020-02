Gratis naar Hopmuseum dankzij Museumzondag LBR

20 februari 2020

15u19 0 Poperinge Het Poperingse hopmuseum kan je op zondag 1 maart opnieuw gratis bezoeken dankzij Museumzondag.

Elke eerste zondag van de maand kan je het Hopmuseum gratis bezoeken, net als heel wat andere musea in binnen-en buitenland. In de voormiddag neemt de gids je mee doorheen het museum en ’s namiddags is er leuke gezinsactiviteit. Doorlopend kan je als bezoeker genieten van een trappist of fris streekdrankje in de hop-up bar.