Gratis mondmasker voor elke Poperingenaar Laurie Bailliu

28 april 2020

15u33 0 Poperinge Poperinge heeft dertigduizend mondmaskers besteld voor alle inwoners. De mondmaskers zijn tweelagig, je kunt er een filter insteken en zijn gemaakt uit katoen.

Vanaf 4 mei is een mondmasker verplicht op het openbaar vervoer en ook aanbevolen op openbare plaatsen. Zeventien steden en gemeenten in West-Vlaanderen hebben samen bijna 262 000 mondmaskers gekocht. “De mondmaskers voldoen aan de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid. Ze zijn van katoen, tweelagig en je kunt er een filter insteken. Poperinge bestelde er dertigduizend. Voor elke inwoner een mondmasker dus. De mondmaskers worden binnen drie weken verwacht.” De stad werkt momenteel aan de praktische uitvoering van de bedeling. Communicatie daarover volgt later.