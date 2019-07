Gratis juridisch advies in Sociaal Huis LBR

31 juli 2019

18u44 0

In het Sociaal Huis in Poperinge kun je op 7 augustus van 14 tot 15.30 uur opnieuw terecht voor gratis juridisch advies. Het is niet altijd makkelijk om te weten waar of bij wie je terecht kunt met juridische vragen. Het juridisch loket helpt je op weg, gratis en zonder afspraak. Breng wel alle documenten mee die te maken hebben met je vraag of probleem.